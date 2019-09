Stiri pe aceeasi tema

- Democratii au anuntat vineri deschiderea unei anchete parlamentare asupra alegerii vicepresedintelui american, Mike Pence, de a se caza intr-un club de golf care ii apartine lui Donald Trump cu prilejul unei vizite oficiale in Irlanda, transmite AFP. Trump International Golf Links & Hotel…

- Presedintele Donald Trump s-a exprimat categoric, negand ca i-ar fi sugerat lui Mike Pence sa aleaga unul din hotelurile sale in deplasarea oficiala intreprinsa de vicepresedintele SUA in Irlanda, in pofida versiunilor contradictorii ale intamplarii care a starnit controverse, transmite AFP.…

- Vicepresedintele american Mike Pence si-a atras critici din partea democratilor pentru faptul ca, desi s-a intalnit marti cu oficialii irlandezi la Dublin, s-a cazat la un hotel aflat in proprietatea lui Donald Trump, la aproape 300 km de capitala, la indemnul presedintelui, transmite Reuters potrivit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a avertizat marti China sa nu astepte incheierea primului sau mandat la Casa Alba pentru a finaliza un acord comercial, afirmand ca daca va castiga alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 rezultatul ar putea fi niciun acord sau unul mai dificil, relateaza…

- Controversatul expert in securitate cibernetica John McAfee, care este urmarit de autoritatile fiscale americane si s-a refugiat la Havana, afirma ca poate ajuta Cuba sa evite sanctiunile americane prin crearea unei criptomonede, relateaza Reuters. McAfee, creatorul, în anii 1980, a antivirusului…

- Ministrul iranian de Externe Javad Zarif a informat pe Twitter ca viziunea presedintelui american Donald Trump potrivit careia un razboi cu Iranul ar fi unul scurt este o iluzie si ca amenintarea de „eradicare” reprezinta o amenintare cu „genocid”, conform Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-o perioada in care se inregistreaza puternice tensiuni in Orientul Mijlociu, inlocuirea lui Patrick Shanahan la conducerea Pentagonului cu ministrul-adjunct al apararii insarcinat cu Fortele Terestre ale SUA, Mark Esper, informeaza AFP, dpa si…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni pe Twitter ca Agenția pentru Imigrație și Vami (ICE) va începe deportarea a „milioane de imigranți” care se afla în mod ilegal în Statele Unite, scrie Mediafax, citând Reuters.„Saptamâna…