Donald Trump: Nu învinovățesc Turcia pentru achiziționarea sistemelor S-400 din Rusia Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca nu învinovațește Turcia pentru achiziționarea sistemelor S-400 din Rusia, cu toate ca aceasta mișcare a Ankarei ar urma sa duca la excluderea Turciei din programul de achiziție a aeronavelor de vânatoare F-35, potrivit Reuters citat de Mediafax. Trump a facut aceasta declarație pentru reporterii acreditați la Casa Alba, însa nu a anunțat când va decide impunerea de sancțiuni Turciei, așa cum prevede legislația americana. &"Analizam situația de ansamblu a Turciei. Este o situație dificila. Nu învinovațesc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

