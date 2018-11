Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal a decis vineri ca jurnalistul CNN Jim Acosta trebuie sa isi primeasca inapoi acreditarea la Casa Alba, scrie globalnews.ca, conform news.roJudecatorul Timothy Kelly, care a fost numit de presedintele Donald Trump, si-a anuntat decizia in Washington. CNN a dat in…

- Presedintele american Donald Trump si-a anulat o vizita oficiala pe care ar fi trebuit sa o efectueze in Columbia la inceputul lunii decembrie, a anuntat vineri Casa Alba printr-un comunicat, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump s-a aratat, marți, la tribuna ONU, foarte mulțumit de activitatea administrației sale, laudandu-se in fața liderilor lumii, care au inceput sa rada. „In mai putin de doi ani, administratia mea a realizat mai multe decat aproape toate celelalte din istoria tarii“, a…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni la New York ca cel de-al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc 'destul de rapid', relateaza AFP. 'Am sentimentul ca vom avea un al doilea summit destul de rapid', a declarat Trump in marja Adunarii Generale a…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat miercuri ''progresele extraordinare'' privind Coreea de Nord, la o zi dupa un summit intercoreean ce a avut loc la Phenian, relateaza AFP.''Inregistram progrese extraordinare privind Coreea de Nord'', a declarat presedintele american de la Casa…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat dur cartea publicata de jurnalistul de investigatie Bob Woodward, despre care a precizat ca este motivata politic si reprezinta o incercare de a insela publicul, scrie The Guardian. Miercuri dimineata, Trump a afirmat pe Twitter: „Nu este o rusine ca cineva…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat miercuri ca Don McGahn va demisiona din functia de consilier al Casei Albe in toamna, informeaza site-ul cotidianului The Guardian si postul Fox News.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, joi, ca piata bursiera ar fi in pericol sa se prabuseasca daca acesta va fi pus sub acuzare si demis din functia de presedinte. "Daca as fi pus vreodata sub acuzare, consider ca piata bursiera s-ar prabusi. Cred ca toata lumea ar fi foarte saraca",…