Baschet în scop caritabil, în staţiunea Mamaia

Club Sportiv Phoenix Constanța împreună cu prietenii de la Navy League of the United States și cei de la Black Sea Area Support Team organizează și la finele acestui an evenimentul devenit deja tradițional „Charity Basketball Game“, în încercarea de a le veni în ajutor familiilor defavorizate din județul… [citeste mai departe]