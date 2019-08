Eurostat: Rata somajului in UE a scazut la 6,3% in iunie, cel mai redus nivel din ultimii 19 ani

Rata somajului in Uniunea Europeana s-a situat la 6,3% in iunie, stabila comparativ cu luna precedenta si in scadere fata de 6,8% in perioada similara din 2018, arata datele publicate miercuri de Oficiul European… [citeste mai departe]