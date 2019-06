Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, alaturi de omologul sau polonez Andrzej Duda, ca va creste efectivul armat din Polonia cu 2.000 de militari. El a ramas evaziv in schimb asupra stabilirii unei baze militare permanente in aceasta tara membra UE si NATO.

- Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca ia în considerare grațierea a „doi sau trei” militari americani acuzați de crime de razboi, idee despre care a declarat ca va fi controversata, dar care este justificata, deoarece aceștia ar fi fost tratați „în mod…

- Armata Statelor Unite a anuntat luni ca va trimite aproximativ 320 de militari suplimentari la granita cu Mexicul, in roluri ce vor presupune un contact direct cu migrantii, inclusiv transportul si monitorizarea lor, informeaza Reuters.Potrivit unui comunicat al Pentagonului, numai aceasta…

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti "condoleante" omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.

- Presedintele SUA Donald Trump a salutat vineri o "mare victorie" a "statului de drept", dupa ce judecatorii Curtii Penale Internationale (CPI) au refuzat sa autorizeze o ancheta asupra unor acuzatii care vizeaza in special soldati americani in Afganistan, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Secretarul…