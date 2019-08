Primul val important de concedieri in bankingul romanesc din ultimii 4 ani

Bancile din Romania au realizat in 2018 cele mai mari reduceri de personal din regiune, numarul total al bancherilor ajungand la 53.737, in scadere cu aproximativ 1.300. Acesta este cel mai important val de concedieri inregistrat in bankingul romanesc... [citeste mai departe]