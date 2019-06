Artiști și tradiții buzoiene, promovate în Lituania de către elevii Colegiului Economic

Șapte elevi ai Colegiului Economic au participat, în perioada 1-8 iunie, în Druskininkai, Lituania, la o nouă întâlnire în cadrul proiectului „Let us Bring Europe Together for Heritage/Let’s BET for Heritage”. Este vorba… [citeste mai departe]