Cea de-a 11-a runda de negocieri comerciale chino-americane va avea totuși loc in cursul acestei saptamani, la Washington. In ciuda anunțului facut de președintele Trump ca va proceda la noi majorari de taxe vamale (de la 10 la 25%) la noi marfuri importate din China, delegația chineza este gata de plecare in Statele Unite, a anunțat luni purtatorul de cuvant al MAE chinez, Geng Shuang, citat de corespondentul la Beijing al RFI. Dupa amenințarile lui Donald Trump – prin mesaje transmise duminica pe Twitter – privind intentia de a majora din nou taxele vamale la produse importate din China, reacția…