- A murit regizorul artistic Vasile Manta. Acesta a incetat din viața la varsta de 68 de ani. Unul dintre cei mai apreciați regizori artistici s-a stins din viața . Este vorba de Vasile Manta. “Indragitul regizor artistic Vasile Manta s-a stins din viata la putin timp dupa ce a implinit 68 de ani. Cu…

- Regizorul artistic Vasile Manta, care si-a dedicat peste 40 de ani din viata teatrului radiofonic, a murit la varsta de 68 de ani, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Societatea Romana de Radiodifuziune. Cu o impresionanta activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta…

- Regizorul artistic Vasile Manta a murit la varsta de 68 de ani, anunta Societatea Romana de Radiodifuziune intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. "Indragitul regizor artistic Vasile Manta s-a stins din viata la putin timp dupa ce a implinit 68 de ani. Cu o impresionanta activitate inceputa inca de…

- Ne a parasit regizorul Vasile Manta. Anuntul a fost facut de Radio Romania.Indragitul regizor artistic Vasile Manta s a stins din viata la putin timp dupa ce a implinit 68 de ani. Cu o impresionanta activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic,…

- Radu Constantin Baltazar, “Cetațean de Onoare” al județului Argeș, personalitate a culturii argeșene, a trecut, miercuri seara, in nefiinta. Jurist de profesie, a fost director adjunct și consultant artistic al Teatrului „Alexandru Davila” in perioada 1966 – 2006, cu o pauza intre 1992 și 1996, cand…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- Handbalul romanesc vine cu o veste socanta. Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea si HCM Baia Mare, a decedat la numai 32 de ani! Handbalul romanesc vine cu o veste socanta. Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea si HCM Baia Mare, a decedat la numai 32 de ani! Fosta handbalista…

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Celebrul actor rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme cult din epoca sovietica, a decedat luni la varsta de 82 de ani, a anuntat Teatrul de Arta din Moscova al carui director artistic a fost.

- Fotbalul romanesc este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 88 de ani, fostul portar legendar Ion Voinescu.Federatia Romana de Fotbal regreta disparitia, la varsta de 88 de ani, a fostului international Ion Voinescu. Nascut la 18 aprilie 1929, Ion Voinescu a aparat in 20 de meciuri poarta…

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- Vestea trista potrivit careia Ionela Prodan a murit i-a șocat pe milioane de oameni. La cateva ore dupa ce informația falsa a circulat pe internet, Anamaria Prodan a facut declarații acide in legatura cu acest subiect delicat pentru orice copil care iși iubește mama. Va reamintim ca la inceputul acestui…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- David Ogden Stiers, faimosul Maior Winchester din serialul M*A*S*H, s-a stins din viața, sambata, provocand tristețe tuturor celor carora serialul le-a facut zilele mai bune. Actorul, in varsta de 75 de ani suferea de mai mult timp de o boala oribila, conform informațiilor oferite de apropiați.

- Halterofilul clujean Stefan Tasnadi, vicecampion olimpic la editia JO din 1984, a decedat."Stefan Tasnadi a fost unul dintre sportivii care au dus Clujul pana pe podiumul olimpic obtinand medalia de argint la editia din 1984, de la Los Angeles. A impresionat prin forta si determinare, obtinand medalii…

- Regizorul britanic Lewis Gilbert, a carui filmografie bogata include si trei pelicule din seria James Bond, a decedat la varsta de 97 de ani.''Am aflat cu mare tristete ca ne-a parasit prietenul nostru drag, Lewis Gilbert'', au scris producatorii Michael G.

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Doliu in lumea sportului. Scott Westgarth, un boxer britanic de doar 31 de ani, s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a caștigat meciul din ring. Sportivul a leșinat in timpul interviului pe care il oferea de dupa lupta. Westgarth a caștigat lupta la punctaj cu Dec Spelman. Cei…

- TRISTETE… Cunoscutul medic veterinar Leon Hapenciuc, in varsta de 76 de ani, s-a stins din viata, iar apropiatii sai au avut un adevarat soc la aflarea vestii, pentru ca au sperat pana in ultimul moment sa se faca bine. Doctorul Leon Hapenciuc a fost unul dintre cei mai respectati oameni ai comunei…

- Doliu in lumea artei din Bistrița: unul dintre cei mai expresivi pictori ai orașului, declarat cetațean de onoare al județului in 2015, a murit in aceasta dimineața. Miron Duca – pictorul care „este, fara indoiala, pecetea Bistritei” – nu mai este printre noi...

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- Inginerul Romulus Trifan, din cadrul ANIF Dobrogea s a stins din viata. Colegii au transmis sincere regrete pentru cel care a fost ing. Romulus Trifan, in sectorul de imbunatatiri funciare. Angajatii ANIF Dobrogea transmit condoleante familiei indoliate. ...

- Printul Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei, a decedat marti noaptea, la varsta de 83 de ani, a anuntat casa regala daneza, intr-un comunicat preluat de DPA. Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului)…

- Primul director al televiziunii nationale, academicianul Andrei Timus, s-a stins din viata la varsta de 96 de ani. Andrei Timus s-a aflat in fruntea televiziunii nationale in perioada februarie 1958 - aprilie 1961.

- Actrița Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrițe ale teatrului din Brașov. Paula Ionescu s-a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul a fost facut de reprezentantii Teatrului „Sica…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- Viorel Vlad, membru al primului echipaj al fregatei "Regele Ferdinand", s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook."Colegul nostru Viorel VLAD, membru al primului echipaj al fregatei Regele Ferdinand, a plecat sa colinde pe intinderile nesfarsite ale altei lumi. Dumnezeu sa il aiba in paza…

- Doliu la Teatru de Nord din Satu Mare, dupa ce cunoscutul actor, Cristian Dan, s-a stins din viața. Acesta a fost unul dintre cei mai vechi actori ai teatrului, fiind cel care a contribuit la inființarea secției romane a teatrului.

- Doliu la Teatru de Nord din Satu Mare, dupa ce cunoscutul actor, Cristian Dan, s-a stins din viața. Acesta a fost unul dintre cei mai vechi actori ai teatrului, fiind cel care a contribuit la inființarea secției romane a teatrului.

- Teatrul de Nord Satu Mare anunta pe pagina de Facebook ca unul dintre actorii teatrului, Cristian Dan s a stins din viata. "Cu mare tristete anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru, actorul Cristian Dan, membru fondator al Sectiei Romane. Un gand de alinare si sincere condoleante familiei indurerate.…

- Unul dintre fostii comandanti ai Politiei Municipiului Constanta, col. r George Nica s a stins din viata la varsta de 74 de ani. Slujba religioasa va avea loc astazi, 29 ianuarie 2018, de la ora 11.00 la Biserica Cimitirului Central Constanta unde va avea loc si inmormantarea. Unul dintre colegii lui…

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie agerpres.ro.

- Simona Tache, jurnalista si bloggerita de la noi, este in doliu. Sotul ei, Nic Sarbu, a murit dupa o grea suferinta. Simona Tache le-a transmis un mesaj celor care vor sa isi ia ramas-bun de la sotul ei.

- Cunoscutul jurnalist, Nic Sarbu, de la Academia Catavencu s a stins din viata la varsta de 43 de ani. Vestea a fost data de sotia acestuia, Simona Tache, jurnalista si blogger. "Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait o asa cum si a trait toti cei 43 de ani. A…

- Actorul Peter Wyngarde a murit la vârsta de 90 de ani, a confirmat agentul sau. Acesta este cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Jason King sau pentru rolul din "Department S" sau "The Innocents". Deși s-a bucurat de o cariera de succes o perioada…

- Doliu in cinematografia mondiala! Indragita actrița americana Doreen Tracey a murit la varsta de 74 de ani. Actrița a pierdut lupta cu o boala necruțatoare.Doreen Tracey s-a stins din viața avand alaturi familia și prietenii.

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- Doliu in invatamantul sucevean, dupa ce prof. Viorela Emilia Matipiuc, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, a trecut inspre lumea vesniciei, duminica, 7 ianuarie, dupa o grea lupta cu un cancer pulmonar nemilos.Aceasta ar fi implinit pe 9 februarie 37 de ani, era ...

- Doliu in invatamantul sucevean, dupa ce prof. Viorela Emilia Matipiuc, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, a trecut inspre lumea vesniciei, duminica, 7 ianuarie, dupa o grea lupta cu cancer pulmonar nemilos.Aceasta ar fi implinit pe 9 februarie 37 de ani. Inmormantarea ...

- Actrita americana Darlanne Fluegel a murit, la varsta de 64 de ani. Artista s-a stins din viața dupa o lunga batalie cu boala Alzheimer, a confirmat fiica ei, Jenna Carey. A devenit cunoscuta, dupa ce...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca in dimineața zilei de 4 ianuarie s-a stins din viața fostul sau purtator de cuvant, Andrei Alexandru. Fost ziarist și fost purtator de cuvant al lui Nicolae Vacaroiu, Andrei Alexandru suferea de o boala grava.Vezi și: Ambasada Olandei…

- Cântarețul Rick Hall a murit la 85 de ani dupa o lupta grea cu cancerul. Cântarețul de muzica soul s-a stins din viața în locuința sa din Muscle Shoals, un orașel din Alabama. „Speram ca formatia din rai este pregatita. Daca nu, vor fi probleme”, au spus…

- Directorul Casei de Cultura a Studenților, (CCS) Laurențiu Toma, s-a stins din viața, a anunțat Doru Rocker Ionescu pe pagina sa de Facebook. „Directorul parca dintotdeauna al CCS Preoteasa -...

- Procurorul Ioan Lascu, tatal procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a stins din viata, joi, la un spital din Targu Mures unde era internat de mai multe zile. Lascu a condus timp de treizeci de ani Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, iar intre 1980 si 2010 a fost prim-procuror, scrie…

- O veste trista a indoliat lumea filmului de peste hotare! Regizorul supranumit "parintele noului cinema latinoamerican" a murit. Acesta avea 92 de ani, iar anuntul a fost facut de un apropiat al familiei artistului.

- Unul dintre cei mai apreciati voleibalisti si-a pierdut viata dupa ce a adormit la volan. Lucian Matușoiu, fost voleibalist la Universitatea Craiova, a decedat într-un grav accident. Accidentul a avut loc în judetul Mehedinti si se pare ca fostul sportiv a adormit la volan, potrivit…

- Lumea sportului romanesc e in stare de soc. Un antrenor cu nume legendar s-a stins din viata. Este vorba despre cel care descoperit-o pe jucatoarea de tenis Ruxandra Dragomir. Fostul antrenor de tenis Leonte Ianovschi jr. a decedat la varsta de 63 de ani din cauza unui accident vascular.Citește…