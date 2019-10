Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni sunt in alerta dupa ce un baiat de 14 ani a disparut ieri și un tanar de naționalitate straina de 23 de ani, a disparut in urma cu doua zile. Nimeni nu mai știe nimic de ei. Baiatul de 14 ani, Corbei Ionuț, a disparut ieri seara. A plecat de la Centrul de […] The post Polițiștii…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. „La data de 04 octombrie a.c., la ora 20.20, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari pentru depistarea unei minore de 16 ani, disparuta de pe raza municipiului Lugoj. "La data de 4 octombrie, la ora 20,20, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, Majlat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timisoara. La data de 01 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 13 ani,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 85 de ani, disparut de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 30 septembrie a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 9 ani disparuta de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 27 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 9 ani,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar in varsta de 24 ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. „La data de 21 august a.c., orele 20.00, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui tanar,…

- O familie din Timișoara este in culmea disperarii, dupa ce fata lor in varsta de 15 ani a plecat de acasa și nu mai este de gasit pana la ora actuala. Andreea Tunsu in varsta de 15 ani a plecat de la domiciliul sau din Timișoara in urma cu doua zile, in data de 3 ... The post Minora disparuta in Timișoara!…