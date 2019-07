Stiri pe aceeasi tema

- Dispariția unei fete de 14 ani i-a pus pe jar pepolițiștii galațeni. Aceștia cauta copilul care ar fi plecat de bunavoie din casa parinților, situata intr-un sat galațean, transmite MEDIAFAX.Potrivit primelor informații obținute de polițiști, fata a disparut de la domiciliu parinților ei in…

- Mihaiela Geanina Genes e disparuta de 20 de ani, din Caracal, dupa ce s-a urcat intr-o masina de ocazie. Politia i-a spus tatalui sa stea linistit, ca „fata e in calduri”. A luat ancheta in propriile maini si cand aproape si-a gasit copilul, s-a lovit din nou de nepasarea statului.

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.

- Doua disparitii trase la indigo provoaca mari semne de intrebare in Caracal! O adolescenta de 15 ani e de negasit de mai bine de 24 de ore, dupa ce s-ar fi urcat intr-o masina la ocazie. In conditii similare a disparut si o alta eleva, in urma cu aproape patru luni, intr-o localitate invecinata. Si…

- O tanara in varsta de 24 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliul conjugal din 15 decembrie 2018 si nu a mai revenit. Politistii fac un apel la oricine o vede sau are informatii despre ea sa sune la numarul 112 si sa anunte.

- Fiica deputatului Florin Iordache și-a lovit zdravan mașina pe o strada din Caracal. Delia Iordache a pierdut controlul autoturismului și ajuns intr-un gard, marți dimineața in jurul orei 4. Din fericire, accidentul a fost soldat numai cu pagube materiale. Autoturismul pe care il conducea fata lui Florin…

- Un tanar de 19 ani, originar dintr-o comuna din Bacau, a disparut in raul Trotus. Baiatul cauta lemne pentru foc pe marginea raului, impreuna cu fratele sau mai mare, care a incercat sa-l salveze, insa in zadar.

- Politia Capitalei solicita sprijin pentru gasirea unui baiat de 13 ani care, in ziua de luni, 20 mai, a plecat catre scoala de la casa unde locuieste, in București, și nu s-a mai intors. Baiatul...