Doi giganți auto vor să se asocieze pentru fabricarea mașinilor fără șofer In martie, Volkswagen a semnat un acord pentru a dezvolta o camioneta cu rivala Ford si a informat ca va continua discutiile privind extinderea aliantei lor pentru a include serviciile de mobilitate si conducere autonoma.



Discutiile se desfasoara "foarte bine si sunt aproape finalizate", le-a spus joi Herbert Diess celor aproximativ 500 dintre directorii importanti ai companiei veniti din intreaga lume la sediul central din orasul german Wolfsburg. Ford a precizat ca negocierile continua si noi informatii vor fi date curand publicitatii.



