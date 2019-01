Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Blaj au fost prinsi de politie, in timp ce pescuiau in albia raului Tarnava Mare folosind unelte interzise. S-au ales cu dosare penale. Potrivit IPJ Alba, vineri, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj, in timp ce desfașurau o actiune de combatere a ilegalitatilor…

- La data de 23 ianuarie 2019, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, in timp ce desfașurau o actiune de combatere a ilegalitatilor din domeniul piscicol, i-au depistat pe doi barbati, de 30 respectiv 65 de ani, primul din Ocna Mures, iar cel de-al doilea din comuna Unirea, in timp ce pescuia,…

- La data de 23 noiembrie 2018, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 61 de ani, din Blaj, in timp ce pescuia in albia raului Tarnava, in zona localitatii Manarade, folosind plase de pescuit, tip „setca”. Politistii i-au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii…

