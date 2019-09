Stiri pe aceeasi tema

- Azi se implinesc 2 ani de cand Vlad Baici in varsta de doar 24 de ani a murit strivit de poarta de intrare in Timișoara, reabilitata fara proiect, fara avize, fara aprobari, cu o autorizație de construcție falsa și cu un contract de lucrari atribuit fara licitație publica, direct pe baza de ȘPAGA de…

- In 17 septembrie 2017, in urma unei furtuni puternice, poarta de la intrarea in Timișoara, din Calea Lugojului, a fost doborata de vantul ce a suflat cu o viteza de peste 100 de kilometri la ora. Construcția s-a prabușit peste un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, Vlad Baici, care…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau au decis extinderea urmarii penale in cazul barbatului care a atacat pacientii din Spitalul de neuropsihiatrie de la Sapoca. De asemenea, procurorii au extins urmarirea penala in rem sub aspectul infractiunii de neglijenta in serviciu si ucidere…

Un barbat a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol. Masura a fost dispusa de Judecatoria Turda, dupa ce barbatul a fost prezentat in fața instanței.

- Procurorii DIICOT au decis sa reuneasca toate dosarele ce țin de protestele ce au avut loc in Piața Victoriei, pe 10 august 2018.Masura luata de anchetatori vine dupa ce, de curand, parchetul Miliatar a declinat la DIICOT dosarul mitingului de anul trecut. Acest dosar, impreuna cu cel care…

- Cel mai nou parc reabilitat din Timisoara a fost redeschis pentru public, vineri, cu o zi inainte de Centenarul orasului, sarbatoarea intrarii trupelor romanesti in capitala Banatului. Cu fastul aferent, taieri de panglica si inmanari de diplome „pentru cei care au muncit”, primarul Nicolae Robu a inaugurat…

- F. T. Ieri, un procuror de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Mizil a dispus ca toate cele șase persone implicate, la inceputul saptamanii, intr-un scandal in care a fost folosit inclusiv un topor sa fie plasate sub control judiciar, avand totodata interdicția de a parasi limita teritoriala…

- Un cioban a murit lovit de trasnet in județul Galați, dupa furtuna care a afectat zona de nord a regiunii. Omul a fost gasit de sateni pe camp iar echipajele de urgența nu au putut decat sa constate decesul acestuia. Barbatul de 60 ani, a fost gasit mort pe camp, in zona localitatii Tiganesti, din apropierea…