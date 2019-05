DOCUMENTUL care dezvăluie gaura de la FINANȚE Guvernul PSD-ALDE se lauda, cu fiecare ocazie, ca nu sunt probleme cu banii și ca economia țarii duduie. Un document venit chiar din Executiv dovedește fix contrariul. Chiar ministerul Finanțelor a trimis o adresa in care recunoaște problemele. In scrisoare, ministrul Eugen Orlando Teodorovici spune despre repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare, ca sumele propuse pentru trimestrul IV 2019 nu acopera plata integrala a salariilor și ca obligația ordonatorilor de credite este sa dispuna masurile necesare in vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a afirmat miercuri ca asistentii si insotitorii persoanelor cu dizabilitati au fost concediati in mai multe localitati, deoarece primariile nu au sumele necesare sa-i plateasca, avand in vedere ca incepand cu acest an cheltuielile cu asistenta sociala au trecut din sarcina…

- Deputatul PNL Florin Roman a revenit, duminica, cu un nou mesaj pentru Viorica Dancila, dupa ce acesta a facut-o ”tuta și ”anaflabeta”. Mesajul vine dupa ce Dancila a reacționat și a spus ca liberalii ” au jignit femeile, dar nu au nicio femeie pe loc eligibil” la europarlamentare.”Viorica…

- Deputatul PNL de Bacau Tudorita Lungu l-a interpelat pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Demersul parlamentarului liberal vine dupa ce Ministerul Finanțelor Publice a impus tututuror ONG-urilor romanesti sa se inscrie, incepand cu 1 aprilie 2019, intr-un registru special. Numai ca, aproape de…

- Faptul ca Guvernul s-a panicat de posibilitatea ca Standard&Poor's sa schimbe perspectiva de la stabila, la negativa nu mai e o noutate. Dupa ce Darius Vâlcov a spus ca problema este din cauza lui Klaus Ioannis și bugetul de stat pe 2019, scrisoarea transmisa de catre Eugen Teodorovici…

- Tudose l-a atacat dur pe Dragnea pe Facebook. Prezentam mai jos postarea integrala: „Despre ipocrizie... Și minciuna. PSD a postat pe site-ul propriu ca e jale. Ca Presedintele nu a promulgat bugetul si ca Romania pierde zilnic 20 milioane de euro din cauza aceasta. Presupunem ca e corect (cu toate…

- "IN FIECARE ZI SE AMANA CONSTRUCȚIA A CATE 40 DE NOI CREȘE SAU GRADINIȚE! De ce? Atat ne costa toana lui Iohannis de a bloca bugetul de stat. Guvernul a alocat pentru 2019 circa 5 miliarde euro pentru investitii noi. Acestea insa nu pot fi demarate pentru ca Iohannis pune bete-n roate guvernarii PSD.…

- „IN FIECARE ZI SE AMANA CONSTRUCȚIA A CATE 40 DE NOI CREȘE SAU GRADINIȚE! De ce? Atat ne costa toana lui Iohannis de a bloca bugetul de stat”, precizeaza PSD, miercuri, 27 februarie, intr-un mesaj publicat pe contul oficial de Facebook. „Guvernul a alocat pentru 2019 circa 5 miliarde euro…

- Nicio zi fara o postare in favoarea OUG pentru anularea condamnarilor date de completurile ilegale. PSD vorbeste, miercuri, pe pagina de Facebook, despre o justitie de tip sovietic si face trimitere la Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale, a Uniunii Europene. Este a treia zi in care social-democratii…