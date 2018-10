Comisia Naționala de Prognoza (CNSP) a publicat un document in care prezinta motivele pentru care propune creșterea salariului minim din acest an, in loc din 2019, așa cum era vorba inițial. De asemenea, in loc de o creștere a acestuia cu 150 lei, acum este vorba despre 180 lei. Din declarațiile ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, reiese ca instituția pe care o conduce ia in calcul majorarea de la 1 noiembrie 2018. Ce lipsește din document este impactul pe care il va avea anul acesta in buget, avand in vedere derapajul inregistrat pe primele opt luni. Ar trebui sa fie pozitiv și sa mai reduca…