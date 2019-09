Stiri pe aceeasi tema

- O doctorița rezident la Secția de Chirurgie a Spitalului Județean din Oradea, este suspectata ca și-ar fi omorat copilul nou-nascut și l-ar fi ingropat in curtea unei case parasite. Totul a ieșit la iveala in urma cu doua saptamani, cand femeia de 31 de ani a vrut sa iși schimbe cartea de identitate…

- Un medic rezident de la Sectia de Chirurgie a Spitalului judetean din Oradea a ajuns in atentia procurorilor dupa ce cadavrul bebelusului pe care l-a nascut in secret in urma cu 4 ani a fost descoperit saptamana trecuta ingropat in curtea unei case din comuna bihoreana Auseu.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au in cercetare un caz socant, ce o are ca protagonista pe o tanara doctorita de la Spitalul Judetean din Oradea, banuita de omor. Cadavrul copilului pe care femeia l-a nascut acum 4 ani, fara stirea apropiatilor, a fost descoperit, lunea trecuta,…

- Femeia de 37 de ani din Poiana Negrii, judetul Suceava, suspectata ca si-a ucis copilul nou-nascut in urma cu cateva zile ar fi recunoscut ca a mai omorat doi bebelusi in ultimii doi ani. Anchetatorii au facut sapaturi in curtea casei femeii, pentru a dezgropa ramasitele acestora. In acelasi timp, cei…

- In ultimii cinci ani, aproximativ 300 de minore au nascut la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, potrivit datelor furnizate de reprezentanții instituției medicale catre Alba24. Romania este ”campioana” Europei la nașteri in randul adolescentelor, cu un procent de 12,3 %, fața de 4% media europeana,…

- O femeie din Dej este suspectata ca si-ar fi ucis bebelusul, la scurt timp dupa nastere. Femeia neaga ca ar fi comis aceasta fapta, insa criminalistii sunt de alta parere si au deschis o ancheta.

- Secțiile de cardilogie, chirurgie generala, diabetologie, medicina interna, pneumologie, laboratorul de bio-chimie vor fi dotate, fiecare in parte, cu aparatura de peste 300.000 de euro. Se intampla in cadrul proiectului „Dotarea ambulatorului Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea” , finanțat…