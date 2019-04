Dmitri Medvedev a semnat decretul: ce importuri vor fi interzise "Cu cateva zile in urma, guvernul Ucrainei a facut un alt pas ostil in raport cu tara noastra, extinzand lista marfurilor ruse interzise. In aceste conditii, suntem obligati sa ne aparam interesele si sa luam masuri de raspuns", a declarat Medvedev.



El a indicat totodata ca mai multe produse din Rusia vor putea fi exportate in Ucraina doar dupa obtinerea unor permise speciale, potrivit Agerpres.



"Definim lista de marfuri care vor putea fi exportate in Ucraina incepand cu 1 iunie doar in baza unor permise speciale. In aceasta categorie sunt inclusi combustibilii fosili, precum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

