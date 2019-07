Stiri pe aceeasi tema

- Manele si la Electric Castle. Adi Minune s-a auzit la festivalul de la Bontida, iar DJ-ul care a pus „Asa trec zilele mele” a fost interzis de organizatori. DJ-ul estonian Tommy Cash a adus, vineri seara, pe scena de la Electric Castle, maneaua „Așa trec zilele mele”, a lui Adrian Minune, iar oficialii…

- "Multumim, Tommy Cash! Pentru ultima ta reprezentatie la Electric Castle", se arata intr-un mesaj publicat pe contul festivalului de pe reteaua de socializare online Facebook. Acesta este al doilea festival dedicat muzicii electronice, de la inceputul lunii iulie si pana in prezent, la care maneaua…

- DJ-ul estonian Tommy Cash a adus, vineri seara, pe scena de la Electric Castle, maneaua "Asa trec zilele mele", a lui Adrian Minune, iar oficialii manifestarii au anuntat ulterior ca aceasta a fost ultima reprezentatie a artistului in festival

- Piesa „Asa sunt zilele mele” a lui Adrian Minune s-a auzit, vineri noaptea, la Electric Castle, fiind mixata de catre DJ-ul din Estonia Tommy Cash. Organizatorii fetivalului au fost dezamagiti de alegerea lui Tommy Cash si au anuntat ca nu va mai urca niciodata pe o scena la Electric…

- Nu doar la Neversea! „Asa sunt zilele mele” a lui Adi Minune s-a auzit, vineri noaptea, la Electric Castle, intr-un mix realizat de DJ-ul din Estonia Tommy Cash. Organizatorii au reacționat rapid prin intermediul unui mesaj pe Facebook: „Thank you, Tommy Cash! For your last ever performance at Electric…

- Maneaua „Asa sunt zilele mele” a lui Adi Minune s-a auzit, vineri noaptea, si la Electric Castle. De data aceasta, piesa a fost pusta de Dj-ul din Estonia Tommy Cash. Zilele trecute, maneaua a fost pusa la festivalul Neversea

- Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Judetean Vrancea, va organiza in Crangul Petresti, duminica, 21 iulie 2019, de la ora 17.00, activitatea cultural-educativa intitulata: Intalnire cu traditia! Pe scena din Crangul Petresti vor evolua: Ansamblul Chiparusul, solisti instrumentisti si solisti…

- Adrian Minune este in culmea fericirii si nu mai are rabdare, parca, pana cand fiica sa va naste. Manelistul este foarte entuziasmat ca va deveni bunic si vrea sa-si stranga cat mai repede nepotica la piept.