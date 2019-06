Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Italia au anunțat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si in alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana. Carabinierii au fost sprijiniți in aceasta actiune de politia din Romania,…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…

- Cand, intr-o frumoasa dimineața, milioane de barbați din multiple țari din jumatatea nordica a continentului african se trezesc cu un unic gand, acela de a se muta in Europa, sigur-sigur, extrem de sigur, nu poate fi vorba despre ceva pur intamplator. Iar daca nu este intamplator, haideți sa credem…

- O celebra replica folosita de Jean-Paul Sartre in piesa lui de teatru "Huis clos" ("Cu usile inchise") - "L'enfer, c'est les autres" ("Infernul sunt ceilalti") - se aplica de minune pe drumurile din Europa, unde excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor, potrivit…

- Bine doar pentru partidele mari! Romania cere cele mai multe semnaturi pentru a candida la europarlamentare. Conform Legii 33/2007, partidele politice, aliantele electorale si organizatiile apartinand minoritatilor nationale sunt obligate sa depuna la BEC o lista de 200.000 de sustinatori, iar candidatii…

- Premierul l-a criticat miercuri seara pe presedinte, dupa retrimiterea bugetului pe 2019 in Parlament. Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca functia unei rezerve de aur consistente pastrata in afara tarii nu se mai justifica, iar Romania are cu totul alta situatie economica si pozitie internationala…

- Emmanuel Macron preconizeaza, de asemnea, "o politie a frontierelor comuna si un birou european al azilului, obligatii stricte de control, o solidaritate europeana la care sa contribuie fiecare tara europeana, sub autoritatea unui Consiliu European de Securitate Interna". "Nicio comunitate…

- ■ copiii nu se pot adapta la sistemele de invatamint din tarile in care munesc parintii lor ■ in 2018, in Neamt au fost echivalate 413 dosare ■ copiii „proveneau“ din Italia, Spania, Germania, Franta, Grecia, Austria, Anglia, Belgia, Olanda, Turcia sau Canada ■ exista si copii care pleaca in tari din…