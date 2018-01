Stiri pe aceeasi tema

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan, transmite AFP. Reuniunea, programata la ora 20,00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile…

- Ambasadoarea SUA la ONU Nikki Haley a cerut marti 'reuniuni de urgenta ale Consiliului de Securitate la New York si Consiliului pentru drepturile omului la Geneva' pentru a discuta situatia din Iran si 'libertatea' ceruta de poporul iranian, relateaza AFP. 'Nu trebuie sa fim tacuti. Poporul din Iran…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Marile puteri isi trimit avertismente una celeilalte. Acum a venit randul Rusiei. Oamenii lui Vladimir Putin le transmit americanilor ca un eventual razboi impotriva Coreei de Nord ar face foarte multe victime pentru Statele Unite. Zeci de mii de americani care locuiesc in Coreea de Sud ar muri in…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat joi seara, cu o larga majoritate, un proiect de rezolutie care condamna decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului. Potrivit Jerusalem Post, Romania s-a abtinut de la vot. Dintre cele 193…

- O rezolutie prin care ONU condamna recunoasterea de catre Washingon a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost adoptata joi – cu o larga majoritate – de Adunarea Generala a ONU, dupa ce Statele Unite si-au multiplicat amenintarile financiare la adresa tarilor care se opun pozitei lor, relateaza…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a reiterat joi amenintarile la adresa tarilor care vor vota in favoarea unei rezolutii ce condamna decizia Washingtonului de a desemna Ierusalimul drept capitala statului Israelul, cu putin timp inainte de votul din Adunarea Generala a ONU, relateaza AFP."Statele…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a reiterat joi amenintarile la adresa tarilor care vor vota in favoarea unei rezolutii ce condamna decizia Washingtonului de a desemna Ierusalimul drept capitala statului Israelul, cu putin timp inainte de votul din Adunarea Generala a ONU, relateaza AFP.…

- Spionii rusi au dejucat peste 60 de atentate teroriste in Rusia anul acesta, ii lauda Vladimir Putin, scrie The Associated Press, potrivit News.ro . Fosta politie secreta bolsevica Ceka si succesorii ei, precum KGB, sunt o ”parte inalienabila a istoriei noastre”, a declarat miercuri presedintele rus…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Circa 4.500 de cetateni rusi au plecat in strainatate pentru a lupta 'alaturi de teroristi', a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care se teme de reintoarcerea acestora in tara in conditiile in care gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a pierdut aproape in totalitate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna la sustinerea unei rezolutii cu caracter neconstrangator la Adunarea Generala a ONU privind anularea recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza The Associated Press. Erdogan a lansat…

- O rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care cerea anularea recunoașterii de catre președintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto.

- Statele Unite nu observa nicio retragere semnificativa a efectivelor militare ruse din Siria, in pofida anuntului in acest sens facut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Departamentul american al Apararii, exprimand scepticism privind anuntul Moscovei.

- Convocata ieri în regim de urgenta, sedinta Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a avut pe agenda decizia-dictat a presedintelui Trump din 6 decembrie, care decreta unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Lelia Munteanu,

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situatiei, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut mai izolate ca…

- În Palestina are loc astazi o greva generala în cadrul careia se vor uni principalele forțe politice locale: mișcarile Fatah și Hamas. Iranul, Iordania, Siria, Arabia Saudita considera ca SUA lezeaza drepturile palestinienilor și încalca rezoluția Consiliului de Securitate al ONU…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Statele Unite vor mentine o prezenta militara in Siria "atat timp cat este necesar", a indicat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al Pentagonului, Eric Pahon. "Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor…

- The National Interest a decis sa reflecteze despre confruntarea potențiala dintre infanteria americana și cea rusa. În opinia publicației, în aceasta ciocnire armata va învinge armata care se poate lauda nu numai cu flexibilitatea organizaționala, ci și cu „un avantaj semnificativ…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP, preluat de Agerpres.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie…

- Jared Kushner este „inaltul oficial” al echipei de tranzitie a presedintelui Trump ce a supervizat contactele consilierului pe probleme de securitate Michael Flynn cu ambasadorul Rusiei in Statele Unite si alti oficiali ai statelor membre in Consiliul de Securitate al ONU pentru a bloca o rezolutie…

- In caz de razboi regimul nord-coreean va fi distrus. Amenintareaa venit chiar de la ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU. Adunarea a fost convocata de urgența, dupa ce, miercuri, Phenianul a testat o noua racheta balistica.

- Statele Unite au avertizat Coreea de Nord ca ar fi "complet distrusa" daca va izbucni razboiul, dupa ce Phenianul a lansat miercuri cea mai avansata racheta balistica intercontinentala, scrie Reuters. Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a spus, la o reuniune a Consiliului…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Rusia a facut uz, pentru a doua oara in 24 de ore, de dreptul sau de veto, de aceasta data la un proiect de rezoluție inaintat de Japonia care prelungea cu 30 de zile mandatul experților internaționali din grupul JIM (Joint Investigative Mechanism - Mecanismul Comun de Investigație) ce ancheteaza…

- Rusia s-a opus, joi, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, rezolutiei inaintate de SUA privind extinderea anchetei internationale cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria, folosindu-se de dreptul sau de veto. ...

- In cadrul celei de-a noua intruniri, Consiliul de Stabilizare si Asociere a precizat ca Albania "a progresat in vederea indeplinirii criteriilor pentru aderare la UE si, in ansamblu, progresul constant a fost inregistrat in cele cinci domenii prioritare pentru deschiderea negocierilor de aderare".…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca a comunicat Statelor Unite si Rusiei ca Israelul va continua sa actioneze de-a lungul granitei siriene conform nevoilor sale in domeniul securitatii, chiar daca cele doua puteri incearca sa obtina un armistitiu, relateaza Reuters. 'Ne controlam…

- Statele Unite si-au exprimat speranta ca reuniunea neoficiala privind Venezuela, luni la ONU, va conduce la actiuni internationale pentru a preveni actuala criza din aceasta tara sa devina o amenintare la adresa securitatii, potrivit unui document transmis vineri Consiliului de Securitate, relateaza…

- Franta, Marea Britanie, SUA si Germania au cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa reinnoiasca mandatul anchetatorilor internationali cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria si au solicit...

- Statele Unite au difuzat un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care s-ar prelungi cu doi ani mandatul Mecanismului Comun de Investigație (Joint Investigative...

- Iranul si Rusia ar trebui sa coopereze pentru a izola Statele Unite si a stabiliza Orientul Mijlociiu, i-a propus ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, presedintelui rus, Vladimir Putin, aflat in vizita la Teheran. "Cooperarea noastra poate izola America... Esecul din Siria al teroristilor…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu președintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul și Moscova trebuie sa-și accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite și a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anunțat televiziunea de stat…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa si nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internationale, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul nationale de televiziune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . ”Am construit, construim…

- Rusia a blocat marți prin veto un proiect de rezoluție prezentat de Statele Unite ale Americii in Consiliului de Securitate al ONU care viza prelungirea cu un an a anchetei privind utilizarea de arme chimice in Siria, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Aceasta este a noua oara cand Moscova și-a folosit dreptul de veto pentru a-și proteja aliatul sirian.Rusia s-a opus reinnoirii mandatului experților ONU și ai OIAC (Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice) insarcinați cu ancheta privind utilizarea de arme chimice in Siria. Mandatul acestora…

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Iranul nu respecta acordul nuclear iranian sunt o consecinta a situatiei politice din SUA si nu pot influenta implementarea intelegerii, a declarat sambata secretarul general al serviciului diplomatic al UE, relateaza agentia Tass.…

- Ambasadoarea SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, a cerut vineri Consiliului de Securitate al ONU "sa acționeze acum" pentru a prelungi ancheta asupra utilizarii armelor chimice in Siria, chiar daca Rusia risca sa se opuna prin veto, relateaza AFP. Statele Unite au facut sa circule…

