Politia malaeziana a descoperit marti trupul neinsufletit, dezbracat, al adolescentei franco-irlandeze care a disparut in urma cu zece zile dintr-o statiune din tara din Asia de Sud-Est, insa nu se stie deocamdata ce a provocat decesul, relateaza Reuters. Nora Anne Quoirin, in varsta de 15 ani, care suferea de un handicap mintal usor, a disparut […]