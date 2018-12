Disidenta Liudmila Alexeeva a murit Presedinta a Grupului Helsinki si membra activa a Grupului consultativ pentru drepturile omului de pe langa Kremlin, Liudmila Alexeeva a incetat din viata sambata seara la un spital din Moscova, la orele 16.30 GMT, a facut cunoscut presedintele acestui consiliu, Mihail Fedotov, intr-un comunicat. "Nu se afla pentru prima data in acel spital, medicii sai au salvat-o de mai multe ori in situatiile cele mai dificile. Exista insa situatii in care medicii nu pot face nimic", a precizat el. "Ca ne va lipsi este putin spus. Este o imensa pierdere pentru intreaga miscare de aparare a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

