Dirzu se pune bine cu elevii! Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. Le urez tuturor elevilor din județul Alba și din Romania un inceput de an școlar in care sa fie plini de energie, optimism și putere de a invața lucruri noi. Imi doresc pentru ei ceea ce mi-am dorit și pentru copiii mei, o școala aproape de nevoile elevilor și centrata pe elev. Suntem datori sa… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a afirmat luni ca slujbele religioase oficiate la ceremoniile de incepere a noului an scolar nu sunt obligatorii, ramanand la latitudinea unitatilor de invatamant daca invita sau nu un preot pentru acest lucru, noteaza Romania24.ro. „Nu putem sa…

- Ziarul Unirea Comunicat al deputatului PSD, Ioan Dirzu: Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este…

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara, transmite deputat PSD de Alba, Ioan Dirzu. ”Le urez tuturor elevilor din județul Alba și din Romania un inceput de an școlar in…

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. Le urez tuturor elevilor din județul Alba și din Romania un inceput de an școlar in care sa fie plini de energie, optimism și …

- In județul Alba exista satul Ciugud, o localitatea ca oricare alta, ai putea spune. Greșit, pentru ca elevii de aici au una dintre cele mai moderne școli din țara, dupa ce autoritațile au luat exemplul unei școli inteligente din Cluj și au aplicat ce au vazut acolo și la ei in sat. Cladirea are tot...…

- Un protest in prima zi de școala este organizat de Consiliul Național al Elevilor, impotriva ordinului Ministrului Educației care trimite elevii care au obținut medii sub 5 la Evaluarea Naționala, catre școlile profesionale. Organizația ii indeamna pe toți elevii sa poarte banderole negre in cadrul…

- In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educației Naționale, de a stabili data inceperii noului an școlar prin consultarea tuturor parților implicate, ministrul interimar al Educației, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul școlar 2019-2020 sa…

- Anul școlar 2020-2021 ar putea sa aduca schimbari drastice pentru elevi, intrucat aceștia ar urma sa petreaca mai puțin timp la școala, potrivit unui proiect de act normativ ce se afla pe masa senatorilor.