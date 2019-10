"Nu acceptati niciodata sa fiti platite mai putin decat colegii vostri barbati, niciodata", a spus Georgieva la o discutie legata de femei si conducere, in cadrul adunarii anuale a FMI.

Georgieva, de 66 ani, a subliniat ca inca nu se pune problema de a ignora genul.

"Nu suntem inca in situatia in care putem ignora genul. Femeile inca trebuie sa munceasca mai din greu decat barbatii pentru a fi egale", a subliniat ea.

Economista din Bulgaria, care a inlocuit-o in octombrie pe frantuzoiaca Christine Lagarde, este a doua femeie in fruntea institutiei financiare in cei 75 de…