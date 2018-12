Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar al Huawei Technologies Co Ltd din China a argumentat ca ar trebui sa fie eliberata pe cauțiune in așteptarea audierii de extradare din cauza hipertensiunii arteriale severe și a temerilor legate de sanatatea ei, in perioada in care a fost incarcerata in Canada, relateaza Reuters.

- Directorul financiar al gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou, a fost arestata in Canada si face fata unei cereri de extradare in Statele Unite, a anuntat miercuri Ministerul canadian al Justitiei, relateaza AFP. "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver.…

- Directorul general al Nissan, Hiroto Saikawa, cunoscut ca un lider dur, care nu se teme sa isi creeze oponenti in interesul afacerilor, si-a consolidat joi aceasta reputatie prin decizia de a-l concedia pe mentorul sau Carlos Ghosn din functia de presedinte al companiei, relateaza Reuters preluata…

- Directorul general al Companiei de Apa, Ionel Tescaru, a fost schimbat joi seara din funcție, dupa o ședința a Consiliului de Administrație care a durat mai bine de șapte ore. Decizia a fost luata cu patru voturi „pentru” și o abținere. Pe postul ramas vacant a fost numit directorul adjunct al Companiei,…

- Guvernul american monitorizeaza posibile ingerinte straine in alegerile legislative de marti si este pregatit sa sanctioneze orice companie sau individ implicat intr-o astfel de activitate, a declarat miercuri un oficial de rang inalt, relateaza Reuters. 'Ramanem preocupati in ceea ce priveste ingerintele…

- Activitatea spionilor devine tot mai dificila din cauza ca tehnologiile folosite la prinderea teroristilor pot duce uneori la compromiterea operatiunilor, a marturisit luni directorul serviciului israelian de informatii Mossad, Yosef Cohen, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Intr-una din…

- Fostul presedinte socialist Francois Hollande a pledat joi, cu ocaiza marcarii a 60 de ani de la adoptarea Constitutiei celei de-a V-a Republici, in favoarea desfiintarii postului de premier, cu scopul de a avea un singur ”sef de Executiv” si in favoarea dotarii Parlamentului cu puteri apropiate…

- Tesla si Elon Musk au fost de acord sa plateasca 20 de milioane de dolari fiecare catre Comisia de valori mobiliare si burse (SEC) si miliardarul va demisiona din functia de presedinte al consiliului de administratie al Tesla, insa va ramane director general, conform Reuters.