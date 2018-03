Director "Initiativa 2035 Fara Tutun": Romania se afla pe locul 4 printre tarile europene la consumul de tutun la copiii de 13-15 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul va modifica Legea Fumatului. Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog a declarat, miercuri, intr-o dezbatere organizata la Parlament, ca Legea antifumat este foarte buna, insa considera ca ar trebui sa contina si prevederi referitoare la publicitate si marketing agresiv. Romania se afla…

- 'Sunt foarte multumit de faptul ca exista aceasta lege antifumat in Romania, care produce efecte, insa dupa parerea mea nu suficiente. (...) Eu cred ca legea antifumat pe care o avem in momentul de fata este foarte buna, ea nu trebuie golita de continut si trebuie adaugate noi prerogative. Si aceste…

- Se spune ca cel mai ușor mod de a explica public o criza este de a gasi o explicație ușor de ințeles și de crezut, nu neaparat și adevarata. Este ceea ce s-a intamplat in cazul crizei medicamentelor din Romania : argumentul ca exportul paralel, in Uniunea Europeana, face ca medicamentele sa nu se…

- Euroalesul Siegfried Mureșan susține ca Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 – 2013. Conform unei informari primita aseara de europarlamentarul Siegfried Mureșan de la Comisia Europeana, suma totala…

- La doi ani de la momentul in care Coalitia pentru Familie a depus la Parlament o initiativa de modificare a articolului 48 din Constitutie, dorinta celor trei milioane de romani care au semnat initiativa se va implini. Coalitia PSD-ALDE a decis ca referendumul pentru familie sa fie organizat in luna…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacante. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de Germania, Spania si Malta.

- Invitat la o emisiune TV, Liviu Dragnea a vorbit despre o viitoare lege care sa sanctioneze defaimarea statului. In mod previzibil, lumea s-a inflamat si a pus lucrurile in contextul cenzurii, cu care Romania are o lunga istorie in perioada comunist, dar in acela al luptei politice.

- Capriciile meteorologice ale lui martie palesc in fața veștii pe care o poarta aceasta luna, este vorba despre venirea primaverii, inceput de anotimp care cuprinde și sarbatoarea mațișorului. Martie poarta firul impletit in cele doua culori roșu și alb, iar cele invocate constituie temei pentru diferite…

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, care a trecut de Parlament si a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, va avea drept efect cresterea cu aproximativ 30% a numarului de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii…

- Introducerea obligatorie a educației pentru sanatate in școli ar putea reduce foarte mult dintre patologii, mai ales, pe cele din zona infecțioasa, care țin de cel mai elementar gest spalatul mainilor, spune profesor doctor Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, prezent la…

- Deputatul USR Iulian Bulai a depus, marți, in Parlament, o inițiativa de modificare a Legii Adopției care vizeaza scaderea timpului pe care un copil il petrece in sistemul de protecție, prin facilitarea intregului proces de adopție. Prin proiect se propune deschiderea adopțiilor internaționale și menținerea…

- Interviu cu Tobias Flessenkemper, senior fellow și Director de Proiecte de Politica Europeana la Centre International de Formation Europeenne (CIFE). CIFE este o instituție privata de invațamant superior și cercetare, inființata in 1954, cu sediul central la Nisa, Franța. Ca membru al Mișcarii Federaliste…

- Sondaj IMAS publicat de USR. Barna: Lumea a inceput sa inteleaga ca Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la…

- Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra, pe un drum gresit, tarile lor, adaugand ca Italia ar putea urma aceeasi cale.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7 al Tratatului UE, deoarece nu exista nicio amenintare sistemica fata de statul de drept. "Nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7. Nu exista…

- Fractiunea PCRM a pregatit proiectul unei rezolutii privind acordarea votului de neincredere pentru vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca. Comunistii au solicitat sustinerea celorlati deputati si au primit-o. Initiativa a fost sustinuta si de fractiunea socialistilor, in asa mod motiunea…

- Deputatul Mihaela Hunca inițiatoarea proiectului de lege pentru dezvoltarea sportului de masa, depus in Parlament la finalul anului trecut, a prezentat propunerea legislativa cu ocazia desfașurarii Forumului Decanilor de Educație Fizica și Sport din Romania, care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute…

- Amendamentele depuse la Ordonanta 91 pentru modificarea Legii 153 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice sunt rezonabile si corecte si speram sa se tina cont de ele in interesul sistemului de invatamant, in caz contrar vom folosi parghii pentru a protesta, a declarat, luni, Marius…

- Romania a cazut pe locul 20 in topul coeficientilor in cupele europene pe ultimii 5 ani, ne-au depasit pana si Cipru si Israel. Eliminarea FCSB-ului incheie sezonul european al Romaniei. Unul foarte slab si care ne arunca pe cea mai proasta pozitie in topul coeficientilor din ultimii 5 ani. Vom fi pe…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul sirian Afrin, capitala enclavei cu acelasi nume unde o ofensiva turca a fost lansata in urma cu o luna impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), considerata de Ankara drept "terorista",…

- “Fulgii de nea” sunt copiii nascuți dupa anul 2000, in plin avant al consumerismului. Parinții au avut mereu grija de ei, sa nu duca lipsa de nimic, sa-i fereasca de neplacerile prin care au trecut ei inșiși in copilarie. „Nu doar in Romania, ci la nivel internațional exista aceasta tendința de supraprotecție…

- Mai mulți parlamentari propun introducerea in Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a lucrarilor de inființare, protejare și punere in valoare a spațiilor verzi. Aceștia susțin ca mai multe localitați din Romania nu indeplinesc cerințele europene de asigurare a unui spațiu verde…

- La discutii, care au durat mai bine de doua ore, au fost prezenti reprezentanti ai editurilor, care si-au exprimat nemultumirea fata de proiect, spunand ca acesta ar trebui rediscutat si imbunatatit fiindca impiedica desfasurarea normala a concurentei si afecteaza cea mai mare parte din piata cartilor.…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) lanseaza astazi primul Curs Online de Educație Incluziva adresat profesorilor din invațamantul preuniversitar din Romania. Cursul poate fi ușor accesat pe platforma online creata de CEDCD: www.educatieincluziva.info In urma unor indelungi…

- "Este o discutie privind schimbarea sefului ANAF. Sunt inca discutiile in derulare. Pana cand nu va aparea in Monitorul Oficial decizia de numire din partea primului ministru a persoanei care va ocupa functia de sef de la Fisc, nu are rost sa facem speculatii. Indiferent cine vine in aceasta pozitie,…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Miercuri, la Strasbourg, pe agenda plenului Parlamentului European, este inscrisa dezbaterea pe problema atat de sensibila ce priveste existenta unor posibile atacuri grave si persistente la adresa Statului de drept din Romania, pornindu-se de la pachetul legilor justitiei aprobate deja de Parlamentul…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- Iulian Stanciu, unul dintre cei mai puternici antreprenori din IT-ul romanesc, investitor și director general eMag și proprietarul Flanco, va vorbi, de la ora 10.30, la Interviurile Libertatea LIVE, despre comerțul online, mecanismul de formare a prețurilor la promoții, criza de forța de munca și cum…

- Clubul Sportiv din Botosani, o adevarata fabrica de campioni, a ajuns sa se bazeze aproape exclusiv pe copiii de la tara. Din randul lor sunt recrutati sportivii care ajung sa reprezinte Romania la cele mai importante competitii. Majoritatea sunt din familii foarte sarace si spera sa se realizeze prin…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Polițiștii din Buzau fac ancheta dupa ce familia unei eleve a reclamat ca vineri dupa-amiaza copila a fost batuta de un baiat in microbuzul școlar cu care se intorcea de la școala spre casa. Agresiunea a fost filmata de colegii fetei agresate și trimisa familiei acesteia, iar șoferul microbuzului nu…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. "In urmatoarea perioada, Comisia…

- Publicistul ucrainean Vitali Portnikov constata ca Romania se apropie cu incredere de modelul care predomina deja in țarile vecine, un model in care componenta guvernului este stabilita de liderul partidului, nu de alegatori sau de Parlament.

- Barbat gasit mort in zapada in aceasta dimineața, la Paulești, in județul Vrancea. Un localnic a descoperit in omat trupul inert și a sunat dupa ajutor la 112. Pompierii au fost direcționați in zona, dar și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Vrancea. Echipele de intervenție au…

- Fostul premier Dacian Cioloș denunța eșecul guvernarii PSD-ALDE și spune ca formațiunea sa va fi parte a ”soluției”, in cazul alegerilor anticipate. ”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- Avem unii dintre cei mai buni si mai numerosi programatori IT din lume, dar ne lipseste un sistem de identificare faciala cu ajutorul caruia sa putem identifica infractorii. Astfel, prinderea raufacatorilor se face cu ajutorul vigilentei cetatenilor, asa cum s-a intamplat in cazul femeii care a fost…

- "Demisia doamnei ministru Pana nu este doar din motive medicale. Aceasta demisie arata esecul programului de guvernare in tot ce inseamna domeniul ape si paduri si v-as aminti doar patru din cele 16 - atatea am identificat, sa spunem, prioritati ale Guvernarii PSD-ALDE - doar patru mai importante.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si ”flerul” sau politic sunt ”prea revolutionare pentru unii”. ”€Iata, ca inca o data , intuitia…

- Pentru creștinii din intreaga lume, sfarșitul oficial al sarbatorii de iarna are loc pe 6 ianuarie. Cunoscuta sub numele de Ziua Epifanie sau a 12-a zi de Craciun, in aceasta zi ortodocșii sarbatoresc botezul lui Iisus, iar catolicii Ziua celor trei magi. Indiferent ce se sarbatorește in aceasta zi,…

- Nicolae Moga, senator PSD, este unul din promotorii modificarii legii care interzice fumatul in spațiile publice inchise. Milioane de fumatori sunt neglijați in Romania, din punctul acestuia de vedere.

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018”, desfasurat la inceputul lunii decembrie a relevat faptul ca in 2017 romanii au fost mai ingrijorati de criza politica decat de cresterea preturilor, iar aproape toti romanii sunt nemultumiti de prestatia politicienilor.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…