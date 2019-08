Stiri pe aceeasi tema

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a livrat direct populatiei, in primele sase luni ale anului, un volum de 608.926,35 metri cubi de lemn pentru foc, la un pret mediu de 178,6 lei pe metru cub, fara taxa pe valoarea adaugata, iar la ora actuala disponibilul se ridica la 272.961,98 metri cubi,…

- Avand in vedere fenomenele meteorologice specifice sezonului estival, caracterizate prin temperaturi ridicate si aparitia secetei care conduce la uscarea vegetatiei ierboase, sunt create premisele producerii si extinderii incendiilor de padure. In aceasta perioada, proprietarii de terenuri limitrofe…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a demarat procesul de inscriere a dreptului de proprietate publica a Statului Roman asupra fondului forestier aflat in proprietatea publica și administrat de Romsilva in Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciara, in baza prevederilor Codului Silvic și a Legii…