- Sergiu Hanca (26 de ani) a fost prezentat oficial la KS Cracovia, formație care ocupa locul 9 in prima liga poloneza. Mijlocașul roman a semnat pe o perioada de 3 ani și jumatate. Polonezii au postat pe site-ul oficial poza cu Sergiu Hanca și un mesaj in limba romana: „Bine ați venit". Fotbalistul primise…

- Cristi Minculescu, simbolul trupei Iris, a implinit 60 de ani de viața și 40 de ani de cariera, ocazie cu care artistul a transmis un mesaj emoționant. Cristi Minculescu a facut istorie cu trupa Iris și este unul dintre cei mai indragiți artiști rock din Romania. Odata cu schimbarea prefixului, solistul…

- Sebastian Stan, actorul roman devenit faimos la Hollywood datorita rolului din „Captain America”, și-a aratat regretul fața de moartea lui Stan Lee. Actorul a scris ca ii datoreaca totul și ca nu...