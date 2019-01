Stiri pe aceeasi tema

- Fortat de imprejurari, Mircea Rednic (55 de ani) a luat mai multi jucatori tineri in cantonamentul pe care Dinamo il desfasoara in Antalya, iar unul dintre ei, Catalin Magureanu, l-a enervat in timpul meciului pierdut cu Hajduk Split, scor 0-2.

- Dinamo a pierdut primul amical din cantonamentul din Antalya, echipa lui Mircea Rednic pierzand in fața lui Hajduk Split, 0-2. Tehnicianul „cainilor" nu l-a utilizat niciun minut pe Diogo Salomao, cel mai bun dinamovist din aces sezon, cu 6 goluri. ...

- Dinamo a fost invinsa de Hajduk Split cu 0-2 in primul amical al stagiului de pregatire din Antalya. Mircea Rednic a rulat lotul și le-a dat șanse și celor patru jucatori luați in cantonament de la echipa U19 a clubului. ...

- Mijlocașul Reda Jaadi se va alatura echipei lui Rednic, iar Ladislau Boloni, antrenorul roman care face furori in Belgia cu Antwerp (locul 3), dorește sa mai trimita doi jucatori la "caini", Daniel Opare și Zout. Dinamo va pleca maine in cantonament in Antalya, iar Mircea Rednic este obligat sa intareasca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la ceremonia de lansare a proiectului ”Romania educata”, ca s-a saturat de atatia penali si infractori in varful politicii romanesti, subliniind ca, ”daca vrem altceva, trebuie sa actionam”. Cat despre guvernarea PSD, seful statului a spus: „In loc sa…

- Ioana Filimon, deținatoarea titlului de Miss Romania 2016, a caștigat, in octombrie, Miss Global Model of the World, concurs de frumusețe ținut in Antalya, in perioada 17 si 29 octombrie in Antalya. Ioana Filimon a castigat concursul Miss Global Model of the World. Cum a aratat romanca la…

- Mircea Rednic a fost prezent azi la casele de bilete ale stadionului Dinamo, acolo unde le-a cumparat fanilor tichete pentru derby-ul de duminica din Liga 1 Betano cu FCSB. Antrenorul dinamovist a prefatat partida, dar a facut si un anunt privind viitorul sau.

- La prezentarea ca antrenor al lui Dinamo, Mircea Rednic i-a luat la mișto pe MM Stoica și Nicolae Dica, dand tonul vechilor șicane dintre marile rivale. Omul fara infrangere in Derby de Romania s-a intors acasa! Dinamovist pursange, Mircea Rednic, 56 de ani, este o adevarata voce razboinica atunci cand…