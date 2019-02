Din ce in ce mai multi invatatori din Romania recunosc tehnologia ca instrument educational

Stiri pe aceeasi tema

- Insolventa este un instrument care poate fi folosit sa te omoare si sa te incinereze, ca e mai igienic, in conditiile in care in Romania vorbim despre 200.000 de firme cu capital social negativ, a a atras atentia, joi, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni…

- Samsung vrea sa faca televizoarele 8K disponibile la scara larga și la un preț accesibil. Compania sud-coreeana a lansat un chip cu circuite integrate, capabil sa aiba o lațime de banda de 4 Gbps, in așa fel incat sa transmita imagini la rezoluție 8K. Cu ajutorul tehnologiei inovative vor fi eliminate…

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza a nivelului ROBOR din ultima perioada, avand in vedere fluctuatia indicatorului dupa aparitia, la finele anului trecut, a Ordonantei de Urgenta 114/2018, a declarat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Avem o analiză pe zona…

- Din aprilie 2016, de cand dosarul a ajuns in instanta, aceasta a fost cea mai scurta sedinta de judecata din procesul Colectiv. Doua ore a durat, pe ceas. Din cei zece martori care ar fi trebuit sa dea azi declaratii in instanta, doar trei si-au facut timp sa vina pana la Tribunalul Bucuresti. La procesul…

- Președinția Romaniei la Consiliul UE ”nu e un instrument de lupta politica” Președinția României la Consiliul UE este un proiect de anvergura europeana si nu reprezinta un instrument de lupta politica interna, se arata intr-o declaratie comuna a ministrului de externe Teodor Melescanu si a…

- Controalele și legislația privind bicicliștii și cei care conduc trotinere in trafic trebuie inasprite. Cel puțin asta afirma un reprezentant al Consiliului European pentru Siguranța Transportatorilor care susține ca pentru cei care circula cu trotinera nu exista legislație. Antonio Avenoso, reprezentantul…

- Suntem intr-o epoca a vitezei. Da, totul in jurul nostru se mișca și se schimba cu o viteza fantastica. Tehnologia, informația, toate sunt in continua evoluție, granițele se topesc, barierele de limba, civilizație sau cultura nu mai exista. Sunt depașite cu viteza click-ului, sunt condiționate de viteza…

- Romania se pregatește sa intre in epoca 5G, care ne va aduce internet de zece ori mai rapid. Noile tehnologii vor stimula "tele-munca", adica lucrul de la distanța cu ajutorul comunicațiilor. Și sunt considerate soluții la criza fara precedent de personal din economie.