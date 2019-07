DIICOT: Doua culturi de canabis pe raza judetului Cluj (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Bucuresti ndash; Serviciul Antidrog, au efectuat in urma cu o zi, perchezitii…

- Saptamana trecuta, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 7 perchezitii domiciliare, in judetul Dolj, la persoane banuite de trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism. Potrivit Politiei Romane, in urma perchezitiilor,…

- Un barbat din Constanta a fost surprins in flagrant delict in timp ce ar fi incercat sa comercializeze canabis.Barbatul depistat de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. in timp ar fi vandut 30 de grame de canabis,…

- La data de 12.06.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciului Teritorial Galati impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati au organizat o actiune in vederea destructurarii…

- La data de 06.06.2019, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea au efectuat un numar de 10 perchezitii domiciliare pe raza judetului Bihor, la domiciliul si resedintele membrilor unei…

- La data de 16.05.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta au efectuat un numar de 5 perchezitii…