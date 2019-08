DIICOT: Cetăţean german, reţinut pentru trafic de droguri; peste 20 kg canabis descoperite în Bistriţa-Năsăud O femeie de 48 de ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, a fost retinuta de procurorii DIICOT impreuna cu concubinul ei, un cetatean german in varsta de 61 de ani, sub acuzatia ca au initiat o cultura outdoor de canabis. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis miercuri AGERPRES, incepand cu primavara acestui an, cei doi inculpati, B.F.E. si B.W., au cultivat in gradina unui imobil mai multe plante de canabis. Procurorii DIICOT si politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud au efectuat marti trei perchezitii domiciliare pe raza judetului, fiind… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost puse sub control judiciar de procurorii DIICOT intr-un dosar ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de minori. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, procurorii DIICOT Ploiesti si ofiterii de politie judiciara…

- 51 de plante de canabis au fost ridicate in urma unei percheziții efectate pa raza județului Cluj. Doi barbați banuiți ca aveau doua culturi de canabis sunt cercetați in cauza. La data de 17 iulie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., in colaborare cu Poliția Municipiului Bistrița, au desfașurat o acțiune de prindere in flagrant a unui barbat banuit de trafic de droguri de risc. Astfel, pe raza municipiului Bistrița,…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost reținut joi sub acuzația ca a deținut și a comercializat droguri de mare risc. De la inceputul lunii iunie, barbatul a detinut si comercializat in total 570 de comprimate de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT Maramureș, impreuna cu ofiteri de politie judiciara…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 6 perchezitii domiciliare la persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si substante cu proprietati psihoactive. 3 persoane au fost arestate…

- Aproape 1.000 de pastile de ecstasy si amfetamine, canabis, rezina de canabis si tigarete nemarcate au fost descoperite de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., in urma a doua perchezitii domiciliare efectuate in Marghita.…

- CAPTURATI… Procurorii DIICOT Vaslui, in cooperare cu structuri din judetul Arad, au reusit sa dea de urma a patru indivizi din judetul Vaslui, care, in cursul acestei luni, au introdus in tara cantitati mari de droguri de risc, pentru comercializare. Astazi, spun anchetatorii, cei 4 vor fi prezentati…

- Trei traficanti de droguri, printre care se afla si un cetatean macedonean, au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iasi. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatii R.M.S., P.G. si A.M. (fost…