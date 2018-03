Stiri pe aceeasi tema

- Dintre fructe, merele sunt cele mai bune aliate in lupta cu kilogramele in plus. Iti aduc o multime de substante nutritive, inclusiv fibre care prelungesc senzatia de satietate si previn apetitul culinar exagerat.

- Marian Popovici, banateanul cu sange peruan, este unul dintre cei mai cautati bucatari din vestul tarii. S-a nascut la Rudaria, in Caras-Severin, dintr-o mama romanca si un tata peruan, care, insa, l-a parasit dupa cateva luni. A fost crescut de catre mama lui si de barbatul cu care s-a casatorit ea,…

- Elevii vor primi la scoala produse de panificatie, lactate, fructe si legume, prevede o lege promulgatala inceputul saptamanii de presedintele Klaus Iohannis. Concret, pe parcursul saptamanii scolare, unui elev i se vor acorda gratuit doua portii de fructe si/sau legume, doua portii de lapte si o portie…

- Vișinata este o bautura apreciata indeosebi de femei, dar nu numai. Este, de fapt, un macerat alcoolic pe baza de vișine și zahar. Daca vei urma sfaturile noastre vei avea o vișinata de nota 10. Iata cum faci vișinata. Iata care sunt cantitațile pentru o damigeana de 2-2,5 l. Daca nu ai damigeana…

- Rețeta trebuie preparata seara, iar supa trebuie consumata pe tot parcursul zilei urmatoare! Iata dieta-fulger conceputa de medici Este vorba de dieta cu supa. Iata cum se prepara: Ai nevoie de: – 6 cepe mari – o legatura de tulpini de telina – jumatate de varza medie – un ardei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, aceasta lege cu ajutorul careia copiii vor invata sa manance sanatos. Iar cu aceasta ocazie, consiliile judetene si locale au o noua misiune.

- Peste doua tone de fructe și legume din 11 unitați de comerț din Chișinau, Balți, Ialoveni și Strașeni au fost retrase din comerț in urma unui control efectuat de catre inspectorii Agenției pentru Siguranța Alimentelor.

- Dieta cu pește este cea mai buna opțiune atunci cand vrei sa slabești rapid cateva kilograme, deoarece aceasta are la baza un regim alimentar sanatos, puține restricții și, in plus, este foarte gustoasa. Dieta cu pește te ajuta sa dai jos aproximativ 4 kilograme intr-o singura saptamana și, totodata,…

- Cinci viitori salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea participa, in perioada 17 februarie – 4 martie, in stațiunea Parang din județul Hunedoara, la activitatea de formare, pregatire profesionala si evaluare naționala. Aceasta acțiune este organizata…

- Daca iubiți bucatele tradiționale romanești, inseamna ca va place la innebunire și painea de casa. Nici o alta paine nu se compara cu cea facuta de tine,acasa, framantata de mainile tale și coapta in cuptorul tau! Iți place painea de casa, puțin inmuiata in vin sau consumata cu diferite alimente, chiar…

- Mereu gasim o scuza buna pentru a nu consuma fructe si legume. Alte preparate sunt mai la indemana, mai gustoase, mai satioase. Dar, trebuie sa facem o schimbare pentru ca organismul nostru are nevoie de fructe si legume pentru a functiona...

- Trompita, un elefant ajuns la venerabila varsta de 57 de ani, principala atractie de la gradina zoologica din Guatemala, si-a sarbatorit duminica aniversarea cu o prajitura de 105 kilograme din fructe si legume, potrivit AFP. Pahidermul implinise inca de sambata respectabila varsta - elefantii din…

- Crestin-ortodocsii intra de maine in Postul Pastelui. Este considerat cel mai greu, pentru ca dureaza 40 de zile, iar regulile alimentare sunt stricte. Astazi, la Lasata Secului, romanii au facut cozi in pietele de peste. Pana la prima dezlegare, credinciosii vor manca doar legume si fructe.

- Cura cu fructe de padure. Dieta simpla care te ajuta sa pierzi 3 kg intr-o saptamana Dieta cu fructe de padure te ajuta sa pierzi 3 kilograme intr-o saptamana. Pielea iti va fi intinerita, digestia mai usoara, iar tu vei fi in forma maxima! Ziua 1:- Mic dejun: 1 ceasca de ceai verde,…

- Sunt instaurate o serie de interdicții ce au rolul de a-i proteja pe gospodari de influența malefica a culorii albe. Femeile evita sa se spele pe cap inainte de Lasata Secului, ca sa nu le albeasca parul și sa imbatraneasca cu iuțeala. in unele regiuni circula credința conform careia daca te speli…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Daca nu ești un fan al mancarii nesanatoase de tip fast-food, dar nici al mancarii extrem de sanatoase, varianta de mijloc sta in cateva minute petrecute in bucatarie, pentru un rezultat cu adevarat gustos!

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in școli, actul normativ urmand sa mearga la președintele Klaus Iohannis, spre promulgare, noteaza portalinvatamant.ro.

- Daca printre rezoluțiile de inceput de an se afla și pierderea kilogramelor in plus, ei bine, te felicitam, insa te atenționam ca nu orice dieta va da roade. Daca iți dorești sa slabești trebuie sa o faci intr-un mod sanatos și echilibrat, in caz contrar o cura de slabire neadecvata te va putea imolnavi.…

- Dieta cu orez: slabesti si detoxifiezi corpul Dieta cu orez a fost creata dupa ce nutritionistii au analizat foarte bine ce intra in dieta asiaticilor, recunoscuti pentru felul in care arata. Pe durata curei cu orez trebuie sa te hidratezi bine. In afara de apa plata, poti bea si ceai de soc sau…

- Situatia dificila cu care se confrunta procesatorii de legume si fructe generata de obligativitatea suportarii de catre acestia a taxelor anuale pentru ambalajele din sticla in care isi comercializeaza produsele, urgentarea acordarii sprijinului pentru suprafetele cultivate cu tomate destinate industrializarii…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, i-a primit, in data de 30 ianuarie 2018, la sediul institutiei pe reprezentantii Organizatiei Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) legume-fructe. La intalnire au participat experti ai Autoritatii de Management pentru Programul…

- Mod de preparare Cosulete din sunca de Praga cu legume Se curata ciupercile de pielita si picioruse si se ung cu o picatura de ulei de masline si un praf de sare apoi se pun intr-o tavita si se dau 15 minute, la cuptorul incins. Se ung forme de briose cu ulei de masline se asaza felii…

- Evita sa incepi dieta brusc! Dieta DASH, promovata de Institutul National de Sanatate din SUA, este utila pentru a preveni si a controla hipertensiunea arteriala. Este, de asemenea, recomandata de reprezentantii Departamentului American pentru Agricultura. Daca vrei sa o urmezi, nu o incepe…

- Ficatul este cel mai mare organ din corpul uman, indeplinește peste 500 de funcții și este capabil de regenerare. Principalul sau rol este filtrarea și sortarea substanțelor toxice, prin urmare detoxifierea sa devine obligatorie, cu atat mai mult cu cat suntem expuși zilnic la poluare, iar alimentația…

- Secretul longevitatii: Remedii naturiste pentru o viata lunga Una dintre cele mai interesante rețete de preparare a unui remediu naturist impotriva durerilor reumatismale ne-a ramas de la Ilie Stamate, zis Mandau, cel mai varstnic barbat din Romania, care a murit in anul 1966 la varsta de 138 de ani.…

- Un autotren incarcat cu fructe si legume s-a rasturnat vineri dimineata pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Nefericitul eveniment s-a produs, conform declaratiei soferului, in momentul in care ar fi tras de volan spre dreapta pentru a evita impactul cu un alt tir care venea din contrasens si…

- Pentru cei care vor sa iși reaminteasca de vacanța pe malul marii in plina iarna, ansamblul Palas are o propunere gustoasa. Timp de patru zile, marea se muta la Iași, prin intermediul Black Sea Food Festival. Invitatul special este Chef Catalin Scarlatescu. Ieșenii pasionați de preparatele cu specific…

- Serviciul Federal de Supraveghere Veterinara și Fitosanitara, Rosselhoznadzor a anunțat impunerea restricțiilor la importul de legume și fructe din Kazahstan, pe motiv ca acestea proveneau din Serbia și Republica Moldova, scriu jurnaliștii de la Mold-street.