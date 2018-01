Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site -ul Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . Salariul…

- Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui Klaus Iohannis cu Jean-Claude Juncker.Klaus Iohannis va participa si la reuniunea Colegiului Comisarilor UE, precum si la un dineu de lucru, afirma surse citate de Agenzia…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- "In cadrul UE, suntem un participant activ la procesul de consolidare a proiectului european. Viziunea pe care o sustin este sincera si constructiva, favorabila unei integrari mai profunde. Ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, avem legitimitatea sa participam…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- Comisia Europeana a adoptat marti prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- În 2013 de exemplu, Biserica St. Jaques din Abbeville, construita în 1868, a fost demolata, cheltuielile totale fiind de 350 000 de euro. Aceasta suma este inferioara celei care era necesara pentru restaurarea templului. Numarul de credincioși a scazut constant în ultimele…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Furtuna de iarna Eleanor a ajuns in cea mai mare parte din nordul Europei, inclusiv Franta si Germania, afectand transportul si energia electrica, scrie BBC. Furtuna Eleanor este a cincea furtuna a...

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- In sistemul medical aproximativ 15.700 de medici romani isi practica in prezent meseria in strainatate, cu precadere in state din vestul Europei (Germania, Marea Britanie, Franta). In ceea ce priveste cercetarea-dezvoltarea, diaspora stiintifica este alcatuita in prezent din aproximativ 15.000 de…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-noiembrie cu 14,6%, la 98.116 de unitati, fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce la nivelul Uniunii Europene cresterea consemnata a fost de 4,1%, la 14.047.460 de unitati potrivit datelor ACAROM - Asociatia…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Fostul presedinte al Parlamentului European Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat din Germania, a pledat pentru constituirea Statelor Unite ale Europei pana in anul 2025, subliniind ca cetatenii tarilor europene trebuie sa stie ca Europa este o garantie. Statele membre ale Uniunii Europene…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbratisat joi propunerea liderului social-democratilor germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de "Statele Unite ale Europei", sefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-si proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov a caștigat o noua finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). De aceasta data, cu 92,67 puncte din 100 puncte, a fost obținuta o finanțare de 74.800 lei pe aria culturala ,,Proiecte de Tip Festival/cu Caracter Repetitiv” pentru Festivalul Internațional…

- Comisia Europeana confirma avertismentele economistilor din ultimii ani: Romania are printre cele mai mici venituri din taxe raportate la PIB din intreaga Uniune Europeana, respectiv 26%. Tara noastra depaseste doar Irlanda la acest capitol, care are venituri din taxe de 23,8% din PIB. La polul opus…

- Vorbind in fața celor circa 45.000 de manifestanți adunați aproape de sediul principal al Comisiei Europene, Puigdemont s-a adresat direct președintelui acestei instituții, Jean-Claude Juncker, pentru ca 'Europa sa-și dea seama ca inca poate juca un rol' in criza catalana. 'Cei care protesteaza…

- Comisia Eurpeana (CE) a propus miercuri statelor membre UE sa infiinteze un Fond Monetar European la jumatatea lui 2019, in cadrul unei vaste reforme a zonei euro anuntata de mult timp, relateaza AFP.Aceste propuneri, menite sa perfectioneze Uniunea Economica si Monetara (UEM), au fost promise…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Stefan Șimonca-Oprița are 17 ani și este in clasa a XI-a la Colegiul de Arte ”Sabin Dragoi” din Arad. Canta la vioara, viola și pian, dar și compune, iar pe scena se simte ”invingator”. Muzica este pentru el o rugaciune, lacrimeaza cand asculta Mahler, il topește recviemul lui Verdi. A castigat numeroase…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PMP, a declarat marți, intr-o intalnire cu jurnaliștii romani la Bruxelles, ca poziția Departamentului de Stat al SUA privind modificarea legilor justiției in Romania este corecta și justificata, in condițiile in care țara noastra este aliat…

- Liderii statelor Uniunii Europene au semnat vineri, la un summit organizat la Goteborg, o ”Proclamație privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”, un set de 20 de ”drepturi sociale” elaborat intr-o incercare de a face UE mai atractiva pentru votanți și de a contracara sentimentele eurosceptice…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,9 miliarde euro…

- Dombrovskis a mai precizat ca, asa cu era programat, Comisia Europeana va prezenta pe data de 6 decembrie propunerile sale privind zona euro. Esecul negocierilor privind formarea unui noi coalitii guvernamentale in Germania a provocat temeri ca cea mai mare economie a europeana ar putea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale (art.50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a ministrilor de resort din Franta, Germania si Romania, context in care a reafirmat dorinta tarii noastre de…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din 14…

- "Evolutia comertului electronic din primele 9 luni ale anului, precum si tintele anuntate de magazinele online pentru cel mai important eveniment de shopping al anului, Black Friday, ne-au determinat sa reevaluam in crestere estimarea privind valoarea pietei comertului online in 2017, la 2,8 miliarde…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI citata de Agerpres. Al 27-lea Congres al Fidesz s-a desfașurat în perspectiva alegerilor legislative…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca Romania este „victima unui jaf al gulerelor albe”, „care nu ține de legislația romaneasca sau de acțiunea guvernamentala”. „Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza…

- Cel putin 20 de state membre ale Uniunii Europene vor semna saptamana viitoare un pact privind apararea comuna, initiativa promovata de Franta si Germania, pentru finantarea si dezvoltarea infrastructurii militare comune, intr-o manifestare a unitatii europene dupa decizia Marii Britanii de a parasi…

- In ciuda faptului ca in discursul din septembrie despre Starea Uniunii Europene presedintele CE a afirmat raspicat ca Romania trebuie sa intre in Spatiul Schengen, acum acesta a sugerat ca alte state sunt mai bine pregatite. „O astfel de pozitie arata inconsecventa in viziunea despre proiectul…

- EUROSTAT: Peste 15% din populatia Romaniei se ocupa cu agricultura in 2015 Foto: Arhiva. Peste un sfert din populatia României se ocupa cu agricultura în 2015, ceea ce plaseaza tara noastra pe primul loc în Uniunea Europeana, unde media era de 4,4%, arata Eurostat. Acum…

- Prin intermediul unei astfel de banci s-ar putea realiza investiții pe domenii prioritare, așa cum se intampla in Germania, Marea Britanie sau Franța. O astfel de banca s-ar putea concentra strict pe componenta de acordare a finanțarilor din surse de la nivel european, respectiv din Planul de Investiții…

- Pentru a obține o creștere sustenabila si pentru crearea de locuri de munca in UE, deputatii considera ca este esențiala majorarea investițiilor in cercetare, inovare, infrastructura, educație si IMM-uri. Astfel, Parlamentul European a adoptat recent o rezoluție care cuprinde principiile de urmat pe…

- Invațamantul profesional poate fi considerat ”școala fara șomeri”. Elevii primesc 200 de lei bursa de la stat, plus intre 200 si 1.000 de lei de la companiile unde fac practica, dar și cazare, masa și transport, iar dupa 3 ani au locul de munca asigurat. Practic, un elev care joi ia examenul de certificare,…