Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a explicat marti decizia de a canta in calitate de invitat pe scena Eurovision din Israel, spunand ca va lua intotdeauna atitudine pentru apararea drepturilor omului si ca spera sa asiste la "o noua cale catre pace" in conflictul israeliano-palestinian, relateaza Reuters. Madonna…

- In ajunul turului doi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, Rusia introduce noi sancțiuni impotriva Kievului. Astfel, rusii interzic exporturile catre Ucraina de țiței, derivate din petrol, combustibili fosili și carbune. Aceste produse vor putea fi vandute ucrainienilor doar cu permise speciale.…

- Uniunea Europeana a prelungit luni cu inca un an, pana la 13 aprilie 2020, sanctiunile impuse impotriva a peste 80 de personalitati iraniene, in urma 'gravelor incalcari ale drepturilor omului' in aceasta tara, transmite AFP. 'Consiliul a prelungit pana la 13 aprilie 2020 masurile restrictive…

- Vedetele de peste ocean sunt extrem de revoltate dupa decizia înfioratoare luata de statul Brunei, de sultanul Hassanal Bolkiah care a subliniat ca dorește ca învațaturile Islamului sa fie aplicate mai ferm.

- Organizatia pentru drepturile omului Amnesty International afirma ca Statele Unite au încalcat legislatia umanitara internationala, omorând civili în Somalia, potrivit BBC, citat de Rador.Armata americana a intensificat folosirea dronelor în Somalia, sub comanda presedintelui…

- Autoritatile de la Washington au dat publicitatii raportul anual privind situatia respectariii drepturilor omului in lume. In capitolul despre Romania, Departamentul de Stat mentioneaza: "Autoritatile...

- Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori in piept la ora locala 21:20 (01:20 GMT) si, potrivit unor informatii, a fost de asemenea lovit de camioneta condusa de presupusii asasini. Seful mafiot a fost transportat la Spitalul Universitar Staten Island, unde a fost declarat mort. Asasinatul a avut…