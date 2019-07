Stiri pe aceeasi tema

- Caracasul a invitat-o pe Michelle Bachelet in urma cu mai multe luni, insa Inaltul Comisar a explicat presei ca aceasta vizita nu putea avea loc fara anumite garantii, pe care totusi ONU nu le-a detaliat. In cursul vizitei sale, fosta presedinta chiliana are prevazuta o intalnire cu presedintele…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat vineri ca opoziția nu are niciun plan privind participarea la o noua runda de mediere în Norvegia, dupa ce eforturile privind rezolvarea crizei venezuelene s-au încheiat luna trecuta fara un rezultat, relateaza Reuters citat de Mediafax.Discuțiile…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a promis ca va continua protestele de strada dupa ce discuțiile dintre oficialii guvernamentali, gazduite de Norvegia s-au încheiat miercuri fara progrese în sensul soluționarii crizei politice cu care se confrunta țara sud-americana, relateaza…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat luni ca este "de buna credinta" inaintea unei intalniri iminente intre delegatii sai si cei ai opozitiei la Oslo, in cadrul unui proces de mediere condus de Norvegia

- Norvegia a anuntat sambata ca reprezentanti ai guvernului si ai opozitiei de la Caracas urmeaza sa revina la Oslo, dupa o prima runda de discutii preliminare despre modalitatile de rezolvare a crizei politice din Venezuela.Intr-un comunicat, Ministerul de Externe rus a salutat continuarea…

- Ministrul venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, a facut apel Statelor Unite sa aleaga dialogul și sa puna capat "amenințarii militare" împotriva țarii sale, relateaza Medifafax, citând site-ul agenției Dpa. "Nu vrem un razboi în Venezuela, ne pregatim pentru…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Scandal URIAȘ la grupul…

- Liderul Adunarii Naționale, Juan Guaido, a fost deposedat de imunitatea sa marți de catre corpul legislativ, loial președintelui Nicolas Maduro. Aceasta acțiune deschide calea catre procesul de condamnare al liderului și catre potențialul sau arest pentru presupuse acte de violare a Constituției, potrivit…