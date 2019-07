Dezvăluirile de sâmbătă dimineața ale VIORICĂI DĂNCILĂ. Aceasta este lista Premierul Viorica Dancila a declarat sambata la Antena 3 ca Romania are in vizor trei-patru domenii in care ar vrea sa-și impuna un comisar european: Romania, prin decizia dlui Juncker, nu trebuia sa mai vina cu un comisar interimar. Am primit scrisoare de la dl Juncker, mi se sublinia ca e perioada scurta si nu trebuie sa mai avem. Nu am fost de acord cu acest lucru. I-am scris lui Juncker o scrisoare si conform tratatului fiecare stat membru trebuie sa aiba comisar chiar pentru o perioada scurta si Romania nu poate ramana fara comisar pentru ca se iau decizii importante la Bruxelles. Am putea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

