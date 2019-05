Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de oameni au fost evacuați, joi seara, dintr-un supermarket aflat la parterul unui centru comercial din Ploiești. Un miros suspect a fost sesizat venind din subsolul cladirii, iar șase muncitori ce se aflau la fața locului au inceput sa se simta rau și au preluați de echipaje medicale care…

- ”Acesta este instrumentul de promovare cel mai eficient la care poate visa un extremist, pentru ca, in conceptia lor, retelele de socializare ofera o versiune ingusta a lumii, filtrand tot ceea ce pare sa vina sa ne puna in discutie credintele, validandu-ne totodata convingerile si amplificandu-ne…

- Anamaria Prodan a acordat un interviu in Dubai, in locuința ei și a soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Ea a dezvaluit, intre altele, ca pe vremea lui Ceaușescu, mama ei, Ionela Prodan, era milionara.

- Cinci persoane au fost ucise marti intr-un atac al rebelilor maoisti impotriva unui convoi electoral al partidului la putere in India, in statul Chhattisgarh, cu doua zile inainte de alegerile anticipate care vor avea loc in tara, a anuntat politia indiana, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Potrivit…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri.Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom.Zona a fost izolata…

- Un numar de 11 persoane au fost retinute la Frankfurt si sunt anchetate sub suspiciunea de planificare a unui atentat 'terorist islamist', cu folosirea unei masini cu care sa patrunda in multime si a unor arme de foc, in scopul de a omori cat mai multe persoane, relateaza Reuters si AFP, informeaza…

- Decizia repatrierii copiilor a fost luata ”avand in vedere situatia acestor copii foarte mici, deosebit de vulnerabili”, se arata in comunicat. Persoane ”apropiate vizate” au fost informate cu privire la repatrierea lor, precizeaza ministerul.Ministerul multumeste Fortelor Democratice Siriene…