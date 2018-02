Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu face dezvaluiri socante despre perioada in care telefoanele i-au fost ascultate de DNA. Acesta le-a spus membrilor comisiei de control a SRI ca interceptarile nu au fost folosite de procurori, nu exista niciun transcript al acestora in vreun dosar facut de DNA si acuza…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a referit marti, in cadrul audierii sale la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la dosarul "Microsoft" si cel in care este acuzat de marturie mincinoasa, formuland o serie de intrebari privind activitatea SRI in cadrul acestora,…

- Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit in timpul audierilor la Comisia pentru controlul SRI ca a aflat in urma unei discuții cu o persoana care in anul 2005 lucra la Președinție, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, ca pe biroul președintelui Traian Basescu se aflau atunci redate convorbiri telefonice…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a relatat marti la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI ca o persoana care lucra la Cotroceni in 2005 si care acum este "parlamentar PNL" i-a vorbit despre faptul ca pe biroul presedintelui de la acea vreme a observat transcriptul…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Calin Popescu Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul Roman de Informații pentru a afla daca nu cumva s-a comis un abuz, prin interceptarile din cazul sau. Claudiu Manda, a explicat ca vor trimite intrebarile lui Calin Popescu Tariceanu catre…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la finalul audierii sale din Comisia parlamentara de control a SRI, ca prezenta lui la aceasta Comisie reprezinta o obligatie pe care el o are cacetatean, afirmand ca, "daca sefa DNA crede ca este mai presus de lege, denota o atitudine…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a precizat, marti, ca intrebarile presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ridicate in cadrul audierii sale si care privesc activitatea SRI in dosarul Microsoft si cel in care e acuzat de marturie mincinoasa, vor fi transmise SRI.

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI a facut, marți, o serie de precizari, dupa audierea lui Tariceanu in Comisia SRI. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul Roman de Informații pentru a afla daca nu cumva s-a comis un…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruta Kovesi. "Am…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era membru in CSAT - si au fost elemente care…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anuntat, marti, datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul președinte Traian Basescu, dar si fostii sefi ai SRI – George Maior și Florian Coldea. Potrivit lui Claudiu Manda, audierile…

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Saptamana viitoare va fi audiat la comisia SRI presedintele Senatului,…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu.

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri in Comisia parlamentara, data urmand sa fie stabilita in sedinta de marti a acesteia, a declarat senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, citat de Agerpres.

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri în Comisia parlamentara, data urmând sa fie stabilita în sedinta de marti a acesteia, potrivit senatorului PSD Claudiu Manda, presedintele

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri in Comisia parlamentara, data urmand sa fie stabilita in sedinta de marti a acesteia, potrivit senatorului PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI. "Urmeaza…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine....

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Basescu și Tariceanu, printre persoanele invitate pentru audieri la Comisia SRI Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru,…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, în perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care în 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, și George Maior, fost director…

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca va cere luni Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului demiterea presedintelui Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, pentru depasirea atributiilor…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței in care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor, sunt facute de SRI,…

- "S-a incercat diminuarea importantei comunicatului Departamentului de Stat. Vreau sa stiti ca aceasta pozitie este pozitia oficiala a SUA, de la presedintele Trump, pana la orice demnitar al statului american. (..) El (n.r. comunicatul de presa) este expresia neincrederii si cine crede ca Departamentul…

- Denunt soc la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu. Celor doi li se aduc acuzatii etrem de grave. Nu doar seful Senatului si al Camerei Deputatilor vor fi in vizorul DNA.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania dispare: NU il veți…