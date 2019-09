Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, publica raportul oficial al poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale. In raport se arata ca Alexandra le-a oferit polițiștilor absolut toate detaliile despre locație, inclusiv culoarea gardului, ca in curte…

- Crima infioratoare in judetul Vaslui. Intr-un acces de furie, un barbat de 52 de ani si-a ucis nevasta cu o coasa, potrivit stirileprotv.ro.Plina de sange si cu ultimele puteri, femeia s-a tarat pana la poarta unei vecine, care a sunat ingrozita la 112. Victima n-a putut fi salvata insa.…

- Trupul ciopartit al unei femei ramasa inca neidentificata a fost descoperit azi noapte de politisti pe soseaua Drumul de Centura din Galati. Victima a avut o moarte violenta. Un suspect a fost ridicat de politisti si este audiat de procurori.

- Trupul ciopartit al unei femei ramasa inca neidentificata a fost descoperit azi noapte de politisti pe soseaua Drumul de Centura din Galati. Victima a avut o moarte violenta. Un suspect a fost ridicat de politisti si este audiat de procurori.