- Cadavrul unui barbat de circa 60 de ani a fost scos din raul Siret, marti seara, de pompierii din cadrul Sectiei Adjud, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „In jurul orei 18,30 pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud au fost solicitati…

- Un jandarm a avut parte de surpriza neplacuta. In noaptea de sambata spre duminica, a fost trimis la o intervenție. Nimic neobișnuit. Insa, in momentul in care a ajuns la adresa, a descoperit ca un hot incerca sa fure lucruri chiar din boxa sa. Cand barbatul a fost intrebat ce face in boxa, el a raspuns…

- Avram Iancu, inotatorul care a strabatut toata Dunarea, de la izvoare pana la varsare, a plecat duminica, 2 septembrie intr-o noua aventura. De data aceasta vrea sa inoate pe Marea Neagra, de la Sulina pana la Istanbul. Va parcurge 630 de kilometri in aproximativ 45 de zile.

- Lotul sucevean calificat la etapa nationala a Concursului de Proiecte IT&C „Infoeducatie", una dintre cele mai titrate competitii dedicate elevilor cu aptitudini in domeniul informatic, a obtinut cateva premii importante.Desfasurata la Galaciuc, Vrancea, in prima jumatate a acestei ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi si nici probleme majore de fluenta a traficului pe aceste artere. Drumuri nationale cu circulatia…

- Circulatie restrictionata pe cateva drumuri nationale La aceasta ora nu sunt probleme de fluenta a traficului la nivel national, exista însa o serie de drumuri unde circulatia este restrictionata în aceasta perioada. Ne ofera detalii comisarul Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic…

- Doua grenade defensive și 80 de cartușe de calibru 7,92 milimetri au fost gasite, marți, in Crangul Petrești, județul Vrancea, de un „cautator de comori” cunoscut in zona, care a anunțat echipa pirotehnica a ISU Vrancea, informeaza mediafax. Potrivit ISU Vrancea, echipa pirotehnica din cadrul…

- Mai multe fosile descoperite pe un deal din nord-vestul Chinei ii obliga pe oamenii de stiinta sa reevalueze istoria liniei genealogice a unei specii de dinozaur din care au facut parte cele mai mari animale care au pasit vreodata pe Pamant, informeaza Reuters.