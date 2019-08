Descoperire macabră într-un apartament din Zalău Un barbat din Zalau a alertat ieri autoritațile din cauza mirosului insuportabil dintr-un apartament vecin. Sosiți la fața locului, oamenii legii au spart ușa, a notat realitateasalaj.net. Acolo, ei au facut o descoperirte macabra. Cadavrul unui barbat, aflat in stare avansata de putrefacție. Acesta emana acel miros insuportabil care a dus la macabra descoperire. „Pompierii au deblocat usa si au gasit o persoana de sex masculin, care era decedata, aflata in stare avansata de descompunere”, au precizat reprezentantii ISU Salaj. Post-ul Descoperire macabra intr-un apartament din Zalau apare prima… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

