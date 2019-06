Stiri pe aceeasi tema

- Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale (ISPRI) al Academiei Romane, a analizat, pentru Libertatea, criza politica izbucnita in Republica Moldova și a criticat absența Romaniei despre care susține ca la nivel diplomatic „nu este prezenta pe teren”. Sociologul,…

- "Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU in detrimentul Estoniei. Președintele, șeful diplomației romane, zice ca el a facut tot ce a putut, dar, ce sa faci, daca brandul nostru de țara e coruptzion, am fost taxați. Estonia și a scos din legislație abuzul in serviciu și nu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite, in contextul in care Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU, ca tara noastra "s-a angajat mai tarziu in aceasta competitie". "Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "poarta cea mai mare parte din vina", in calitate de sef al diplomatiei romanesti, pentru esecul inregistrat in obtinerea locului de membru nepermanent al Romaniei in Consiliul de Securitate al ONU. "Nu au…

- Viorica Dancila a scris, pe Facebook, ca e momentul ca presedintele Klaus Iohannis sa iasa din logica de campanie electorala. Premierul ii propune sefului statului, cu privire la pactul intre partide, un set de principii si valori obligatorii pentru Romania.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila si a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul in care Romania nu a obtinut un loc, vineri, in Consiliul de Securitate al ONU. "Romania a pierdut astazi un loc pe care il meritam in Consiliul de Securitate al…

- Romania va ramane "profund" angajata in sustinerea Organizatiei Natiunilor Unite, iar campania pentru obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU a "consolidat profilul international" al tarii noastre, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, vineri,…

- ''Președintele a mai lansat o carte. Cine putea scrie un ghid al Europei daca nu Klaus Iohannis, care și-a petrecut cea mai mare parte a mandatului in vacanțe? Turistul gazduit de Palatul Cotroceni nu știe ce sa mai faca pentru un nou mandat. In loc de o carte in care sa descrie ce este Uniunea…