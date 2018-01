Deputatul Corneliu Ştefan: PSD Dâmboviţa susţine restructurarea Guvernului PSD Dambovita sustine restructurarea Guvernului, pentru a fi mai flexibil si aplicat in punerea in practica a programului de guvernare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele organizatiei, deputatul Corneliu Stefan.



Intrebat daca PSD Dambovita sustine ideea restructurarii Guvernului, Corneliu Stefan a raspuns: "In mare parte, da. Da. Este imbratisata pentru ca vrem o structura a Guvernului mai flexibila si o structura a Guvernului care sa fie mai aplicata pentru a pune in practica programul de guvernare pe care ni l-am asumat in fata romanilor", a precizat Corneliu

Sursa articol: agerpres.ro

