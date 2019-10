Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a afirmat marti seara ca "eforturile continua" pentru gasirea unui acord cu Londra legat de Brexit, dupa o intalnire cu ministrul irlandez de externe, Simon Coveney, noteaza AFP. "Eforturile continua pentru a gasi un acord cu Regatul…

- ​Imaginea parlamentarilor romani care dorm in timpul dezbaterilor din plen nu mai este demult o știre, insa nu același lucru s-a intamplat marți seara cand Parlamentul de la Londra a lucrat peste program, dand in cele din urma primul vot de blam premierului Boris Johnson și facand un prim pas in blocarea…

- Prim-ministrul Boris Johnson a fost clar: în cazul în care parlamentarii decid sa voteze împotriva Guvernului sau, marți seara, atunci cetațenii britanici vor trebui sa decida cine va negocia cu Uniunea Europeana în urma unor alegeri, a anunțat purtatorul de cuvânt al lui…

- ''Plasa de siguranta este o polita de asigurare pentru a evita o frontiera dura pe insula Irlanda daca nu, sau pana cand, este gasita o alternativa. Aceia care sunt impotriva plasei de siguranta si care nu propun alternative realiste sustin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar daca ei nu…

- "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata controlul asupra legilor noastre in ziua Brexit", a afirma premierul britanic pe Twitter. Anuntul privind abrogarea Actului de aderare este "un pas istoric" in revenirea puterii legisltive de la Bruxelles in Marea Britanie,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, conform Mediafax."Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna…

- Boris Johnson a fost ales in functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat ieri Parlamentul de la Londra, potrivit Sky News, citat de Mediafax. Boris Johnson a obtinut 92.153 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Jeremy Hunt a obtinut 46.656 de voturi,…