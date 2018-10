Stiri pe aceeasi tema

- Alcoolul la volan te poate costa viata sau libertatea! Accidentele de circulatie produse pe fondul consumului de alcool au avut deseori urmari grave asupra celor implicati. Pe langa aspecte ce tin de ranirea grava sau chiar pierderea vietii unor persoane, soferii care conduc in stare de ebrietate risca…

- La data de 8 septembrie a.c., polițiști din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat in trafic un barbat de 49 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații de domiciliu, avand o concentrație de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, polițiști…

- Mai mulți bistrițeni s-au ales in weekend cu dosare penale, dupa ce au fost prinși conducand bauți autovehicule. Din cauza consumului de alcool, unii dintre ei au cauzat chiar accidente rutiere. Cu alcoolemia cea mai mare a fost depistat un barbat din Prundu Birgaului, etilotestul inducand peste 1,30…

- La data de 25 august a.c., o patrula de poliție din Bacau, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu au depistat pe strada Spiru Haret, o tanara de 22 de ani, din comuna Pancesti, la volanul unui autoturism. Șoferița avea o concentratie de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat miercuri, 22 august, un barbat de 48 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism, pe Calea Bucuresti, avand o alcoolemie de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul ...

- La data de 11 august a.c., in jurul orei 15,00, pe DN 1, km. 280, in afara localitații Avrig, un barbat in varsta de 29 de ani, din localitatea Arpașu de Jos, in timp ce conducea un autoturism spre Brașov, s-a angajat in efectuarea manevrei de depașire, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune…

- Un șofer in virsta de 53 de ani are dosar penal, dupa ce s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate și a intrat cu mașina in gardul unui imobil de pe strada Fintina Alba din Suceava. Accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale. Barbatul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind…

- Un tanar de 20 de ani din Gogosu s-a ales cu dosar penal dupa ce a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei, fiind despistat de politisti conducand sub influenta bauturilor alcoolice. Polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin…