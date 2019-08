Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA Mike Pompeo a exprimat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, sprijinul Washingtonului pentru dreptul Israelului de a se apara de amenintarea reprezentata de Garda revolutionara a Iranului, a anuntat duminica Departamentul de Stat al…

- Premierul în exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a parut sa confirme, joi seara, ca armata israeliana a lansat un atac cu racheta în sudul Siriei, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel. "Ne aparam permanent", a declarat Benjamin Netanyahu,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins luni anuntul Iranului ca a retinut 17 spioni care lucrau pentru Agentia Centrala de Informatii (CIA) a SUA si ca i-a condamnat la moarte pe unii dintre ei, relateaza Reuters. Iranul a facut anuntul in media de stat, afirmand ca presupusii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti Iranul ca se afla in raza loviturilor aeriene israeliene, ca raspuns la ceea ce el a descris a fi amenintari ale Iranului de a distruge Israelul, informeaza Reuters. "Iranul a amenintat recent cu distrugerea Israelului", a spus Netanyahu,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti Iranul ca se afla in raza loviturilor aeriene israeliene, ca raspuns la ceea ce el a descris a fi amenintari ale Iranului de a distruge Israelul, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro."Iranul a amenintat recent cu distrugerea Israelului",…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indemnat tarile europene sa sanctioneze Iranul, dupa ce Teheranul a anuntat ca a depasit limita impusa rezervelor de uraniu imbogatit prin Acordul de la Viena (2015) asupra dosarului nuclear iranian, noteaza un comunicat al prim-ministrului ebraic. „V-ati angajat…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a purtat discutii cu privire la Iran si la securitatea maritima cu aliatii sai din Golful Arabic, luni, in cursul unei vizite in regiune, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anulat in ultimul moment un atac asupra Iranului ca raspuns la doborarea…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, însa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, potrivit agenției Reuters, citeaza Mediafax.Președintele…