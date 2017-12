Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone e protagonistul unor imagini spectaculoase! Fostul primar al Sectorului 4 a fost cu colindul, in ziua de Ignat. Nu a fost singur, ci alaturi de 3 dintre cei mai buni pslați ai ortodoxiei romanești, psalții de la Catedrala Patriarhala. Impreuna cu alți colegi, Gabriel Radașanu,…

- Guvernul japonez a aprobat marți desfașurarea a doua sisteme de aparare antiracheta Aegis Ashore, care se presupune ca vor proteja intreg teritoriul nipon impotriva rachetelor balistice nord-coreene. Sistemele de aparare antiracheta vor fi achiziționate in SUA și vor costa aproximativ 100 de miliarde…

- Avioanele de vanatoare ale Statelor Unite au tras cu rachete de iluminare catre doua avioane rusesti dupa ce acestea din urma au patruns in spatiul aerian controlat de catre Pentagon, a afirmat un purtator de cuvant al departamentului e Aparare american, informeaza BBC News.

- „Americanii au instalat sisteme de aparare antiracheta Aegis in Romania, le-au scos de pe mare, insa aceste sisteme pot fi inlocuite usor cu rachete de raza medie de actiune. Daca vor continua in aceeasi maniera, nu va duce la nimic bun. Nu avem de gand sa reactionam la fel, ne vom abtine”, a declarat …

- Ramona Gabor duce o viata de lux! Fie ca se afla in America sau este plecata in vreo vacanta, sora Monicai are aceleasi standarde de a trai. De aceasta data, Ramona a dat o fuga in Germania. Cu aceasta ocazie si-a reinnoit garderoba si a cinat la cele mai fitoase restaurante din oras. Dar nu a mers…

- Sistemul de aparare antiracheta este o confirmare robusta a angajamentului SUA pentru securitatea Romaniei și euro-atlantica, a declarat joi, la un eveniment la Washington, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. Sursa foto: Ambasada României în Statele Unite ale Americii…

- Mihai I a venit pe lume in 25 Octombrie 1921, la scurt timp dupa proclamarea Romaniei Mari. S-a nascut prematur, la 7 luni. Principesa Elena, mama Majestatatii Sale, a avut o nastere foarte dificila, iar familia s-a temut ca bebelusul regal nu va supraviețui.

- Cea de a 43 a editie a Festivalului International al Muzicii si Dansului, care a debutat in cea de a patra zi a lui Brumar la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, s a incheiat pe 26 noiembrie cu una dintre cele mai frumoase opere verdiene, "Forta destinuluildquo;. A fost un spectacol…

- Dezertarea dramatica și spectaculoasa a soldatului nord-coreean la 13 noiembrie, care a trecut in fuga frontiera spre Coreea de Sud sub gloanțelor militarilor din Coreea de Nord, a fost surprinsa in imagini, care au fost facute publice miercuri, relateaza AFP, conform agerpres.ro.xtrem de…

- Fotografia unui ziarist al ziarului ”Unirea” – Sebastian Truța, locul 1 in topul celor mai spectaculoase imagini. Fotografia care a aparut pentru prima data in ziarul ”Unirea”, in urma cu mai bine de 30 de ani, și ilustreaza translarea blocului A2 de pe Platoul Romanilor, din municipiul Alba Iulia,…

- Vladmir Putin a ordonat, luni, echiparea armatei și a flotei țarii sale cu armele „cele mai moderne” în scopul întaririi capacitații acestora. „Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, într-o reuniune…

- Senatorii au adoptat, cu 108 voturi „pentru” si un vot „impotriva” proiectul de lege al Guvernului pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)”. „Se aproba realizarea „Capabilitatii…

- Presedintele Vladimir Putin vrea ca anul viitor efectivul fortelor armate ale Rusiei sa treaca de un milion de oameni. O dorinta care, potrivit Newsweek, poate ascunde atat partile bune ale armatei, cat si neajunsurile...

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raetchi, le transmite senatorilor PSD din Comisia de Aparare, cu o zi inainte de avizul privind cumpararea sistemelor de rachete Patriot, ca niciun interes personal al lui Liviu Dragnea nu poate fi mai presus de siguranta nationala si de…

- CHIȘINAU, 18 nov — Sputnik. Relațiile diplomatice dintre URSS și SUA au fost stabilite acum 84 de ani, în data de 16 noiembrie 1933. Trainicia legaturilor dintre cele doua state a fost testata în repetate rânduri, însa ele s-au pastrat pâna în prezent.…

- ”Comisia pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala se reuneste luni, 20 noiembrie, la ora 11,30, in sedinta extraordinara, pentru dezbaterea Proiectului de lege pentru realizarea «Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol», aferenta programului de inzestrare esential «Sistem de…

- In urma unei dispozitii semnate in septembrie curent de catre liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, vineri, 17 noiembrie, in toate orasele Transnistriei a avut loc mobilizarea generala. Asta a insemnat ca majoritatea barbatilor din regiune au fost citati la domiciliu pentru a se prezenta la respectiva…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Opoziția il acuza pe Dragnea ca blocheaza proiectul de lege care privește achiziția sistemului de rachete Patriot. Avertismentul a venit din partea parlamentarilor USR și PNL, care afirma ca daca aceasta lege de achiziție a rachetelor Patriot nu va fi adoptata, Romania nu va reuși sa cheltuie cei 2%…

- Achiziționarea de catre Turcia a rachetelor rusesc S-400 a fost finalizata, dar Ankara discuta despre o ințelegere suplimentara cu un Consorțiu European care sa ajute țara sa-și dezvolte propriul sistem de aparare antiracheta, a declarat ministrul Apararii Nurettin Canikli, potrivit Businessinsider.com.

- Autoritațile autonome kurde din nordul Siriei au predat duminica unor oficiali ruși familii cecene - femei și copii - din orașul Raqa, recucerit in octombrie de la Statul Islamic, relateaza AFP. "Predam familii ale Statului Islamic statului rus, în mod oficial, a anunțat…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- Investitorii chinezi care au cumparat de la kazahi o parte din grupul Rompetrol au venit sa se intalneasca la Bucuresti cu premierul Mihai Tudose si cu ministrul Energiei Toma Petcu si ministrul Finantelor Ionut Misa. La intalnire au participat atat investitorii kazahi de la KazMunayGas,…

- Asociatia Pro Infrastructura a publicat o filmare aeriana cu lucrarile care au inceput si care au termen de finalizare pana in august 2018. "In sfarsit, dupa o rusine nationala de care suferim de 4 ani de zile, putem sa va aratam ca au inceput lucrarile la ciotul de 800 de metri din Autostrada A3 care…

- Tanara are 19 ani, iar secventa a fost filmata intr-un club de noapte din Troitk, un oras din centrul Rusiei. Identificata sub numele de Evghenia S., ea a fost pacalita de prieteni ca daca se dezbraca va primi ultimul model de telefon de la Apple. Nu numai ca a primit in schimb doar o pereche…

- Chinezii raman in continuare cei mai rapizi constructori de autostrazi.La sfarșitul lui octombrie, China a dat in folosinta o noua autostrada de 135 kilometri in sudul țarii, dupa doar 6 luni de la inceperea lucrarilor.

- Descoperirea a peste 140 de foci moarte in Lacul Baikal din Siberia ii nedumerește pe oamenii de știința și a dus la apariția unor temeri privind declanșarea unei epidemii in randul acestei specii rare, relateaza DPA. "Toate cadavrele sunt ale unor animale puternice și pe deplin dezvoltate,…

- Pe internet au fost postate imagini video de la testarea unui Sedan clasa „Cortege" pentru escorta prezidențiala, scrie RIA Novosti cu referire la Autoreview.ru. Din imagini se vede cum mijlocul de transport se deplaseaza pe poligonul Institutului Central de Cercetari Științifice în…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a reiterat luni, la Tokyo, poziția fața de "amenințarea globala" reprezentata de Coreea de Nord, subliniind ca este necesara gasirea mai degraba a unei "soluții pașnice" la criza nord-coreeana decat recurgerea

- Unul dintre cele mai reprezentative animale salbatice pentru zona montana a Romaniei este cerbul. Cel mai spectaculos este cerbul lopatar, surprins in fotografii de catre un vanator din Alba Iulia.

- Locuitorii din Siberia, care au vazut un glob urias de lumina pe cer, au crezut ca e vorba de o invazie a extraterestrilor. Adevarul este ca exista o explicatie, desi pe cer si-a facut aparitia un obiect neidentificat, care a fost vazut si fotografiat de localnici.

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- In imaginile filmate de aproape sunt trei cerbi care-și disputa cardurie de ciute in timpul boncanitului, doi dintre ei fiind surprinși chiar in mijlocul unei lupte pentru supremație. Boncanitul cerbilor debuteaza in septembrie și se incheie in prima jumatate a lunii octombrie, in funcție…

- Liberalul Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a lansat o carte despre modul cum e condusa Rusia de Vladimir Putin si influenta pe care o are Aleksandr Dughin la Kremlin. La Adevarul Live, de la ora 12.00, Ovidiu Raetchi va vorbi despre influenta Rusiei in Romania,…

- Statele Unite si-au accelerat dezvoltarea scutului de aparare anti-racheta pentru a obtine un avantaj strategic si a avea posibilitatea de a utiliza armele nucleare „cu costuri minime”, a declarat purtatorul de cuvant al ministerului de Aparare al Rusiei.

- Imagini spectaculoase cu capre negre au fost postate de Parcul National Apuseni pe pagina de Facebook. Animalele au fost filmate cu o camera cu senzori montata de specialiști in cadrul acțiunilor de monitorizare a faunei. In unele imagini se observa capre negre uitandu-se curioase spre camera de fotografiat,…

- Banca Naționala a Ucrainei (NBU) a interzis vineri orice circulație pe teritoriul țarii a unei noi bancnote emise de Banca Centrala a Federației Ruse pe care figureaza imagini din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014, informeaza AFP. Orice bancnota ce prezinta 'o harta,…

- Amplasarea sistemului american antiracheta in Romania reprezinta o incalcare a Acordului Fortelor Nucleare Intermediare si o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat miercuri seful departamentului pentru America de Nord din Ministerul rus de Externe, Georgi Borisenko. "Statele Unite…

- Circulatia pe Transfagarasan a fost închisa temporar marti (DN 7C), între Bâlea Lac și Bâlea Cascada, pentru toate categoriile de autovehicule, ca urmare a vizibilitații foarte reduse provocata de viscol și de ceața.

- Intr-o prezentare facuta in Comisia pentru aparare si securitate a Adunarii Parlamentare a NATO, profesorul Karako a estimat ca atitudinea Rusiei in relatiile cu Alianta Nord-Atlantica este una ''duplicitara'' si ca, in acest context, statele aliate nu trebuie sa se lase ''pacalite'' de Moscova.…

- Constanta este, incepand de sambata, 7 octombrie, sub avertizare cod portocaliu de vant puternic si ploaie. Marea este agitata, motiv pentru care autoritatile au inchis porturile maritime.

- Un post de comanda al teroriștilor și pana la 80 de combatanți, intre care noua originari din Caucazul de nord, au fost anihilați in zona Mayadin (est), se arata in comunicatul ministerului.Alți circa 40 de combatanți ai Statului islamic au fost uciși in apropierea orașului Abu Kamal, se…

- Aflat de cA¢nd lumea la conducerea BAƒncii NaAionale a RomA¢niei, Mugur IsAƒrescu poate fi considerat aEcel mai tareaE funcAionar public de la noi. A prins aproape toate guvernele, neclintit A®n scaunul sAƒu, semn cAƒ serviciile aduse de el AAƒrii sunt indispensabile. Are, pentru asta, AYi un pachet…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s a intalnit miercuri, 4 octombrie, cu membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor, la Parlamentul Romaniei. Este prima intalnire din seria consultarilor periodice cu cele doua comisii de specialitate ale Parlamentului…

- Toamna anului 1944 gsea armata român angajat în lupte aprige pentru eliberarea Transilvaniei de sub ocupaia hitlerist. Dup episodul tragic de dup 23 August 1944 armata român a fost decimat de forele sovietice peste 175000 de militari români fiind dezarmai i trimii în Siberia...

- Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalny, a realizat, în cel mai recent film în care încearca sa dezvaluie caracatita de la Kremlin, un amplu material care îl vizeaza pe cel mai cunoscut prezentator propagandist al Rusiei, Vladimir